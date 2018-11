Stevens šele drugi Slovenec, ki se je spustil pod 58 sekund

Plavalec Peter John Stevens je na tekmi svetovnega pokala v Singapurju s 57,96 dosegel nov osebni rekord na 100-metrski razdalji in osvojil sedmo mesto. Obenem je po Damirju Dugonjiću postal drugi Slovenec, ki je to razdaljo preplaval v manj kot 58 sekundah.

Dober izid je tudi lep obet pred petkovim nastopom na paradni 50-metrski razdalji, pa tudi za bližnje svetovno prvenstvo v Hangzhouju na Kitajskem.

Trener zadovoljen predvsem z drugim delom

"Peter je osebni rekord popravil za 39 stotink sekunde in če mu je to uspelo zdaj iz polnega treninga, je to res dobro. Prepričal me je predvsem na drugih 50 metrih, ki vedno odločajo tekmo, saj je bil z 31,10 kar štiri desetinke hitrejši kot pred tem pri svojem najboljšem nastopu," je tekmo v Aziji pokomentiral Stevensov trener iz kranjskega Triglava Luka Berdajs in dodal, da je njegov varovanec tekmo začel nekoliko zadržano, da mu ne bi pošle moči, kar se je izkazalo za dobro taktiko.

Berdajs je ocenil tudi samo plavanje: "Peter je imel pred kratkim poškodbo noge, ki se je izkazala za pozitivno ne le na 50, ampak tudi na 100 metrski razdalji. Plava namreč izrazito z rokami, zato mu ožji udarec z nogami še kako koristi in to novo tehniko mora zdaj obdržati."

S 56,34 je zmagal Kitajec Yan Zibei, srebro je osvojil Rus Anton Čupkov, bron pa Belorus Ilija Šimanovič.

Preberite še: