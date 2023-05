Janja Šegel še stopnjuje formo

"Plavala sem hitreje kot prejšnji teden v Gradcu, tako da super," je po tekmi na 200 m prosto povedala Janja Šegel. Ta bo zdaj nekaj koncev tednov prosta, naslednja tekma pa jo čaka konec maja vnovič v Banjaluki. Slovenska reprezentantka je ob tem zmagala še na 50 m prosto s 25,76 in že v soboto s 55,16 na 100 m prosto. Bila pa je tudi tretja z osebnim rekordom na 200 m prsno, disciplini, ki se je loteva zelo redko.

"Zelo sem vesela osebnega rekorda na 200 m prsno, izid na 100 m prosto pa tudi ni slab. Želela sem si plavati hitreje kot pred tednom dni (dosežek je slabši pet stotink sekunde, op. STA), ampak sem tudi s tem rezultatom zadovoljna," je še povedala koroška plavalka.

Med številnimi Slovenci, ki so se uvrščali na zmagovalni oder, so mejo 700 točk po mednarodnih tablicah na mitingu presegli tudi Tia Primc in Hana Sekuti, Nija Gerdej in Zara Podržavnik. V moški konkurenci je to uspelo le Jašu Berložniku na 200 m delfin.