Izbrana reprezentanca v kajaku in kanuju

V italijanski Ivrei so se slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah merili na zadnji izbirni tekmi za uvrstitev v reprezentanco. Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj so imeli mesto že zagotovljeno, zdaj pa so dobili reprezentančne kolege, s katerimi bodo tekmovali na mednarodnih tekmah.

Po štirih izbirnih tekmah so na koncu šteli trije najboljši rezultati, v razvrstitvi rezultatov pa po pravilniku izbora računajo procentualne zaostanke za najboljšim. Po izračunih kaže, da sta si pri kajakaših to zagotovila Martin Srabotnik in Ulan Valant, pri kanuistih Luka Božič in Anže Berčič, pri kajakašicah Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, pri kanuistkah pa Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Seznam reprezentantov sicer še ni uraden, saj ga mora potrditi predsedstvo KZS.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc Zadnja izbirna tekma je potekala v okviru mednarodne tekme v Ivrei, kjer so v finalu slovenski predstavniki nanizali nekaj odličnih rezultatov. V konkurenci kanuistov je s progo namreč najboljše opravil Božič, ki je bil sekundo in 74 stotink hitrejši od Italijana Flavia Micozzija, na tretje mesto pa je prišel še en predstavnik države gostiteljice Raffaello Ivaldi. Jure Lenarčič je bil peti.

V članski konkurenci kajakašev je Srabotnik priveslal na drugo mesto. Za 77 stotink sekunde je zaostal za zmagovalcem, Belgijcem Gabrielom De Costerjem, medtem ko je tretje mesto osvojil Britanec Jonny Dickson. Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Vid Kuder Marušič, ki je bil sedmi. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo na stopničkah, še najbolje se je odrezala kajakašica Lea Novak, zasedla je četrto mesto.