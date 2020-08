Grozljiva poškodba: na novo se bo učil hoditi #video

Sedykh je vse prej kot začetnik in velja za enega boljših v tej tehniki, ne nazadnje je bil tudi branilec naslova, a tokrat se je vse skupaj spremenilo v nočno moro. 400 kilogramov teže je bilo preveč. Koleni sta popustili in počili kot šibici. Ruski športnik je zarjovel od bolečin, k njemu pa je prihitelo zdravniško osebje, ki ga je nemudoma napotilo v bolnišnico, kjer so mu ponovno sestavili koleni in nanj pritrdili stegensko mišico.

"Dva meseca bom moral nepremično ležati v postelji, nato pa se bom ponovno učil hoditi," je po več kot šesturni operaciji dejal nesrečni Sedih. Njegova športna kariera je skoraj zagotovo končana.

