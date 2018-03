Filozofija svetovnega prvaka: Treba je trdo delati in to je to #video

Pred časom smo pisali, da se je Peter Kauzer, olimpijski podprvak iz Ria, na novo sezono pripravljal v daljni Avstraliji. Savšku dolge razdalje ne ustrezajo preveč, predvsem pa želi biti čim bližje svoji družini, zato se je odpravil v Združene arabske emirate, natančneje v Ali Ain.

"Imel sem srečo, da sem bil na pripravah ravno takrat, ko so bile pri nas najnižje temperature. Tam je bilo tudi do 37 stopinj Celzija. Proga mi zelo ustreza, tam pa so bili tudi nekateri drugi tekmovalci," nam je uvodoma povedal trenutno najboljši kanuist na svetu, ki je imel na pripravah tudi dve primerjalni tekmi.

Kazni ga še vedno tepejo

"Z uvrstitvijo nisem bil najbolj zadovoljen, medtem ko sem bil z vožnjami bolj. Bo pa vsekakor treba še izboljšati natančnost in se izogibati kazenskim sekundam, ki se me vseskozi držijo. No, za to si prizadevam že vso kariero, ampak je kar težko. Vendarle gre za slalom, kjer se kazenski dotiki ves čas dogajajo. Vsakokrat me to tepe, ampak zaradi tega sem za naslednjo tekmo še toliko bolj motiviran."

"Čutim malce več spoštovanja in name gledajo nekoliko drugače." Foto: Osebni arhiv

Benjamin je v svoji karieri dosegel že vrsto vrhunskih uspehov. Samo s svetovnih prvenstev ima že štiri medalje. Najžlahtnejša je prišla lani, ko je v Pauju v Franciji osvojil naslov svetovnega prvaka. Od takrat se je zanj marsikaj spremenilo. Spremembo je začutil tudi na zadnjih pripravah.

"Čutim malce več spoštovanja in name gledajo nekoliko drugače. Večja pozornost je usmerjena name. Tujci me na treningih veliko več snemajo in gledajo moje treninge. Pa saj to je jasno … Ponavadi spremljaš najboljše. To sem včasih počel tudi sam."

Ta pozornost ga ne moti, čeprav je tekmovalec, ki se raje drži v ozadju in ima rad svoj mir. Beni, kot ga kličejo, ima že toliko izkušenj, da se lahko osredotoči na svoj trening. "Sicer pa to spada zraven in včasih mi je tudi v čast in veselje, da me kdo pogleda. Ob tem se zavedam, da dobro delam."

Benjamin Savšek najbolj uživa na divji vodi. Foto: Nina Jelenc

Stvar je preprosta

Z zadnjim velikim uspehom je letos prvič pripravljalno obdobje začel mirneje. Čeprav forma še ni prava, ima do izbirnih tekem še mesec in pol časa. Kljub temu, da se počuti bolj "varnega", ima še vedno veliko motivacije za naprej. Ena izmed formul do njegovih uspehov je tudi njegov dolgoletni trener Jože Vidmar, s katerim še danes uspešno sodelujeta.

"V vseh teh letih sva razvila odnos in način treningov, ki nama koristi. Sicer pa je stvar preprosta. Treba je trdo delati in to je to. Na kakšnem treningu je treba tudi potrpeti. Za tem zagotovo pridejo boljši dnevi in veliko prijetneje je, ko ti čoln lepo steče."

Na olimpijski progi ima neporavnane račune Benjamin Savšek že dolga leta sodeluje s trenerjem Jožetom Vidmarjem. Foto: Nina Jelenc

Benjamin Savšek, ki bo kmalu dopolnil 31 let, ima v letošnji sezoni nekaj pomembnih tekmovanj. Konec maja ga v Pragi čaka evropsko prvenstvo, septembra pa bo na olimpijski progi v Braziliji branil naslov svetovnega prvaka. Beni je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru veljal za enega izmed glavnih favoritov, a je tako kot v Londonu tudi v Braziliji ostal praznih rok.

"S progo v Braziliji bo treba poravnati račune (smeh, op. p.). Vseeno moram povedati, da je vsaka tekma nova zgodba. Ne gleda na to, kaj sem dosegel v preteklosti, se je treba 100-odstotno posvetiti tekmi. Še večjo pozornost bom namenil svetovnemu prvenstvu v Braziliji. Verjetno na tamkajšnji progi ne bomo veliko trenirali, ampak imam nekaj kilometrine z olimpijskih iger, tako da mislim, da bo to dovolj.

Dobil tudi najvišje državno priznanje na področju športa

Najboljši slovenski kanuist je eden izmed tistih, ki so mu za leto 2017 podelili najvišje državno priznanje na področju športa – Bloudkovo nagrado. To nagrado si je prislužil z naslovom svetovnega prvaka ter številnimi drugimi uspehi v lanski in prejšnjih sezonah. "Zares mi je v veliko čast in veselje, da sem dobil to nagrado. To mi daje dodatno motivacijo za naprej in zares sem vesel, da mi je uspelo dobiti to priznanje. Večkrat sem kandidiral za to nagrado, letos pa mi je z naslovom svetovnega prvaka le uspelo," je za konec povedal Savšek.