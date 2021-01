Britanska jadrnica že v finalu izzivalcev pokala Amerike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posadka britanske jadrnice INEOS Team UK se je že uvrstila v finale izzivalcev za 36. pokal Amerike, najstarejšega nepretrganega športnega tekmovanja na svetu, ki poteka v morju pred novozelandskim Aucklandom. V svojem petem kvalifikacijskem dvoboju je ugnala italijansko Luno Rosso in neporažena prišla še do pete točke.

Ta dvoboj je bil tudi najbolj izenačen doslej, saj sta se posadki med regato, v kateri so namerili hitrosti tudi prek 50 vozlov, devetkrat zamenjali v vodstvu. A je bil legendarni Britanec Ben Ainslie, najuspešnejši jadralec v zgodovini olimpijskih iger, tisti, ki je svojo posadko krmaril do novega slavja tudi v dramatičnem in izenačenem zaključku.

Potem je bilo v naslednjem plovu dovolj, da so Britanci dobro startali, saj tekmecev iz ZDA ni bilo na startu in so s tem osvojili šesto točko za neposredno uvrstitev v finale. V nedeljo tako sprva predvidenega dvoboja z Italijani ne bo.

Luna Rossa, zbrala je tri točke, se bo v polfinalu pomerila z ameriško posadko American Magic, ki je 20. januarja predčasno končala kvalifikacije, ker ni mogla popraviti katamarana po prevračanju v prejšnji, svoji četrti regati, ki jo je, tako kot tudi prejšnje, končala z ničlo.

Polfinale od 29. januarja do 2. februarja bo dal v dvobojih na štiri zmage drugega finalista za pokal Prade. Finale je na programu med 13. in 22. februarjem, zmagovalec pa bo moral dobiti sedem dvobojev.

Končni zmagovalec pokala Prade se bo med 6. in 15. marcem pomerila z branilko naslova pokala Amerike, posadko Team New Zealand iz Nove Zelandije.