Balinarke Krima evropske klubske podprvakinje

Francoska ekipa Bievre Isere je zmagovalka letošnjega evropskega pokala za balinarke. Na sklepnem tekmovanju na Reki so v konkurenci osmih ekip iz Italije, Srbije, Turčije, Hrvaške, Slovenije, Francije in Monaka Francozinje v finalu šele v dodatni igri premagale Krim z 2:1 (9:9).

Slovenske prvakinje so bile v četrtfinalu boljše od Rocherja iz Monaka s 14:4, v polfinalu so v izenačenem boju premagale domačo ekipo z 10:8. Finalni obračun je bil prav tako zelo zanimiv in dramatičen. Pred zadnjimi igrami dvojic in dveh klasičnih igrah so Ljubljančanke vodile s 6:4. Francozinje so v teh zadnjih dvobojih osvojile pet, Slovenke pa tri točke. Pri izidu 9:9 je bilo dodatne bližanje in zbijanje, boljše so bile Francozinje (2:1).

Tretje mesto sta si razdelili italijanska in hrvaška ekipa - Buttrio in Čavle, Rocher iz Monaka, Altina (Srbija), Komiža (Hrvaška) in turška Hasanaga pa so izpadle že v četrtfinalu.