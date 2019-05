Žagar osmi na kvalifikacijah za VN Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bo v Krškem na sporedu dirka za VN Slovenije v speedwayu, ki že vrsto let velja za največji motošportni dogodek v naši državi. V konkurenci najboljše svetovne petnajsterice je tudi letos glavni slovenski adut Matej Žagar, ki je na prvi letošnji dirki za VN Poljske v Varšavi osvojil deveto mesto.

Na dirki, ki se bo na stadionu Matije Gubca pričela ob 19. uri, bodo slovenske barve branili še Matic Ivačič, kot voznik s posebnim povabilom, ter Nick Škorja in Denis Ivačič, ki bosta na svojo priložnost čakala kot stezni rezervi.

Današnji trening je postregel tudi z novostjo, kvalifikacijami za izbor najboljšega startnega položaja. Prvič so merjenje časov izpeljali v Varšavi, kjer je Žagar tudi postavil najhitrejši čas in tako prvi izbiral startno mesto. Na koncu se je izkazalo, da to ni bila kakšna posebna prednost, zato se tudi tokrat z osmim časom kvalifikacij ni preveč obremenjeval.

"Izbral sem lahko startno številko devet, kar pomeni, da bom v rednem delu dirke še vedno imel dva starta iz povsem notranjega položaja, kar je v Krškem načeloma dobro izhodišče," je svoje občutke zaupal 36-letni član AMTK Ljubljana in dodal: "Imam občutek, da je tudi proga boljša, kot je bila minula leta, zato verjamem, da bo omogočala več prehitevanj in tudi zelo dobro dirko, čeprav si sam želim, da mi ne bi bilo potrebno prehitevati ter da tudi mene ne bi za seboj puščali drugi vozniki. Zadovoljen sem s svojo hitrostjo, seveda pa bi bilo vedno dobro biti tudi hitrejši."

