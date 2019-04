Žagar na izboljšani stezi v Krškem naskakuje rekord

Tradicionalni uvod v sezono običajno vedno postreže z dobro dirko, na letošnji bo najboljši slovenski voznik Matej Žagar naskakoval svoj rekordni, osemnajsti zaporedni naslov državnega prvaka.

Na državni ravni sta njegova glavna tekmeca Krčan Matic Ivačič in Ljubljančan Nick Škorja, ki že nekaj sezon kažeta lep napredek, hkrati pa sta kot voznika poljske lige zdaj še bolj v stiku s kakovostnejšimi vozniki svetovnega ranga.

Selektor je zadovoljen

"Zadovoljen sem z letošnjim napredkom obeh, saj verjamem, da lahko zdaj skupaj z Žagarjem sestavimo res odlično ekipo za svetovno prvenstvo parov, ki se obeta v tej sezoni," je svoje razmišljanje predstavil Franci Kalin, selektor slovenske reprezentance.

Žagar je veliki favorit tradicionalnega uvoda v sezono v Krškem. Foto: Grega Valančič Sportida

"Veseli me, da so v Krškem izboljšali stezo, kar se pozna tudi na boljših vožnjah mladih voznikov, ki bodo tako še lažje in hitreje osvojili dirkaško tehniko, z optimizmom pa me navdaja tudi začetek sezone, ker so v vseh klubih strnili vrste in veliko več ter dobro delali pred začetkom dirk, kot se je to dogajalo pred nekaj leti."

Ob omenjenih voznikih velja omeniti še Denisa Štojsa, veterana iz AMD Krško, ki še ni vrgel puške v koruzo in je na vsaki dirki sposoben presenetiti in premagati glavne favorite. Dobre vožnje in več poguma je na treningih pokazal tudi njegov klubski kolega Jernej Hriberšek, ki lahko letos že računa na precej boljše uvrstitve v državni konkurenci.

Šele 14 let bo na prvi dirki svoje kariere štel Anže Grmek, ki ga bo v ogenj poslal prav Franci Kalin, sicer tudi trener AMTK Ljubljana. Na ovale se vrača Dalibor Bot, ki mu bo v ekipi Speedway Team Lendava družbo delal še hrvaški voznik Dario Vugrinec, po novem lastnik slovenske vozniške licence.

Druga dirka državnega prvenstva bo 20. aprila v Ljubljani, finale in kronanje novega prvaka pa nas čakata 13. julija v Petišovcih pri Lendavi.