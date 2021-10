Žagar brez vabila za SP 2022

Sistem tekmovanja v seriji Grand Prix oziroma v SP za posameznika v letošnji sezoni predvideva, da si je nastop v naslednji neposredno zagotovila le prva šesterica, v zadnjih sezonah je bilo neposrednih uvrstitev osem. Poleg njih pa še evropski prvak ter najboljši trije iz kvalifikacij, ki so potekale letos poleti.

Matej Žagar je sezono 2021 končal na skupno 13. mestu, ni pa nastopil v kvalifikacijah za naslednjo sezono. Če bi želel nadaljevati v elitni konkurenci, bi tako moral dobiti vabilo prirediteljev oziroma vodstva tekmovanja.

Vabila pa so letos dobili Avstralec Jason Doyle, Britanec Robert Lambert, Danca Leon Madsen in Anders Thomsen ter Slovak Martin Vaculik. Iz letošnjega SP so si nastop zagotovili aktualni prvak Laguta, prvak iz sezon 2019 in 2020, letos pa drugi Poljak Bartosz Zmarzlik, Rus Emil Sajfutdinov, Poljak Maciej Janowski, Šved Fredrik Lindgren in Britanec Tai Woffinden.

Iz kvalifikacij so do SP 2022 prišli Poljaka Pawel Przedpelski in Patryk Dudek ter Avstralec Max Fricke, Danec Mikkel Michelsen pa si je mesto privozil kot aktualni evropski prvak.

V SP nastopa 15 stalnih voznikov, zadnjega udeleženca vsake dirke pa lahko izbere prireditelj posamezne preizkušnje za veliko nagrado in mu podeli posebno enkratno vabilo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenca ni niti med rezervami

Žagar je v SP redno nastopal v sezonah 2006 in 2007 ter brez premora med letoma 2013 in 2021. Na najvišji ravni ima tudi pet zmag, zadnji iz leta 2017, ko je slavil v Nemčiji in na Švedskem. Skupno je bil najvišje na petem mestu v SP leta 2014, v letih 2017, 2013 in 2006 pa je bil sedmi.

Žagarja pa ni niti med rezervami, ki jih vodstvo tekmovanja imenuje za primere poškodb med udeleženci SP; na tem seznamu so Avstralec Chris Holder, Britanec Dan Bewley, Latvijec Andzejs Lebedevs, Poljak Jakub Miskowiak, Danec Mads Hansen, Američan Luke Becker in Francoz David Bellego.

1. Artjom Laguta (Rus), 2. Bartosz Zmarzlik (Pol), 3. Emil Sajfutdinov (Rus), 4. Maciej Janowski (Pol), 5. Fredrik Lindgren (Šve), 6. Tai Woffinden (VBr), 7. Leon Madsen (Dan), 8. Max Fricke (Avs), 9. Jason Doyle (Avs), 10. Robert Lambert (VBr), 11. Anders Thomsen (Dan), 12. Martin Vaculik (Slk), 13. Pawel Przedpelski (Pol), 14. Mikkel Michelsen (Dan), 15. Patryk Dudek (Pol); rezerve: Jack Holder (Avs), Dan Bewley (VBr), Andzejs Lebedevs (Lat), Jakub Miskowiak (Pol), Mads Hansen (Dan), Luke Becker (ZDA), David Bellego (Fra)