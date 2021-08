V kaosu Spielberga do zmage Binder

Južnoafričan Brad Binder je presenetljivi zmagovalec kaotične dirke za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Šestindvajsetletni dirkač KTM je v zadnjih petih krogih tvegal in v spreminjajočih se razmerah ni odšel v bokse po motocikel za dež ter posledično prišel do druge zmage v karieri med elito motociklizma.

"To je bilo strašljivo. Ko sem videl dež, sem začel računati, koliko lahko zaostanem na krog z gumami za suho stezo," je po dirki dejal 26-letni Južnoafričan. Dobil je celo kazen pribitka treh sekund zaradi vožnje zunaj meja dirkališča v zadnjem krogu, a je vseeno zanesljivo zmagal z desetimi sekundami naskoka.

"Tvegal sem, prvi krog sem lahko še pritiskal, ko pa so se ohladile gume, je bilo kot na ledu. Nekajkrat sem že mislil, da bo vsega skupaj konec. Očitno je nekdo pazil name," je po zmagi na domači stezi KTM dejal Binder.

Na stopničkah še Bagnaia in Martin

Drugi je ciljno črto prepeljal Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je pet krogov pred koncem zamenjal motocikel in se ob koncu zlahka prebijal mimo počasnejših dirkačev na gumah za suho stezo. Tretji je bil Španec Jorge Martin (Ducati), ki je v Spielbergu slavil pretekli konec tedna na VN Štajerske.

Južnoafričanu se je tveganje obrestovalo. Foto: Guliverimage

Zdelo se mu je, da so zapravili priložnost

"Ko smo bili tako daleč zadaj po menjavi motociklov, se mi je zdelo, da smo zapravili priložnost, nato pa sem v dveh ovinkih prehitel šest ali sedem motociklov," je zadnji del dirke podoživel tretji Martin.

"Ni bilo lahko. Vso dirko smo opažali kaplje dežja, toda steza je bila dovolj suha, da smo lahko pritiskali. Šest krogov pred koncem se je ulilo, odločitev glede menjave pa je bila tvegana, a smo se pravilno odločili. Binderju je danes res uspelo nekaj neverjetnega, da je lahko v takšnih razmerah ostal spredaj. Blizu smo bili prvi zmagi, čeprav niti nisem vedel, na katerem mestu sem pripeljal skozi cilj," je dejal nasmejani Bagnaia.

Večino dirke so skupaj na suhi stezi v ospredju vozili Bagnaia, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) in Španec Marc Marquez (Honda), ki je po startu hitro pridobil nekaj mest, potem ko je na stezo v Spielbergu padlo nekaj kapelj dežja.

V zadnji četrtini dirke je začelo močneje deževati, nekateri dirkači pa so kljub temu tvegali in ostali na stezi. Tudi Marquez in Quartararo sta zamenjala motocikel, Marquez pa je iz najboljšega položaja med tistimi, ki so zamenjali motor, padel dva kroga pred koncem in bržčas izgubil končno drugo mesto. V cilj je prišel kot 15.

Quartararo zaradi vodstva v skupnem seštevku ni tvegal brezglave vožnje in je v cilj pripeljal kot sedmi, mesto pred Italijanom Valentinom Rossijem (Yamaha).

V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Quartararo, ki ima 181 točk. Na drugem in tretjem mestu sta s 134 točkami Bagnaia in aktualni svetovni prvak, Španec Joan Mir (Suzuki).

V šibkejših razredih španski zmagi

V šibkejših razredih sta slavila Španca Raul Fernandez (moto2) in Sergio Garcia (moto3). Vodstvo v skupnem seštevku razreda moto2 je obdržal Američan Remi Gardner (Red Bull). Po sedmem mestu danes ima 206 točk, Raul Fernandez se mu je približal in ima 187 točk, tretji pa je Italijan Marco Bezzecchi (Sky VR46), ki jih ima 159.

Vodilni v skupnem seštevku moto3 je po današnjem četrtem mestu še naprej Španec Pedro Acosta (KTM). V razvrstitvi ima 17-letni Acosta po 11 od 18 dirk 196 točk, 155 pa jih ima današnji zmagovalec. Tretji pa je Italijan Romano Fenati s 107.

Naslednja dirka v motociklističnem SP bo čez dva tedna, ko bo v Silverstonu na sporedu velika nagrada Velike Britanije.

Izidi: - motoGP: 1. Brad Binder (JAR/KTM) 40:46,928 2. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) + 9,991 3. Jorge Martin (Špa/Pramac Ducati) 11,570 4. Joan Mir (Špa/Suzuki) 12,623 5. Luca Marini (Ita/Ducati) 14,831 6. Iker Lecuona (Špa/KTM) 14,952 7. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 16,650 8. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 17,150 ... - SP skupno (11): 1. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 181 2. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 134 3. Joan Mir (Špa/Suzuki) 134 4. Johann Zarco (Fra/Pramac Ducati) 132 5. Jack Miller (Avs/Ducati) 105 6. Brad Binder (JAR/KTM) 98 ... - moto2: 1. Raul Fernandez (Špa/Kalex) 37:19,890 2. Ai Ogura (Jap/Kalex) + 0,845 3. Augusto Fernandez (Špa/Kalex) 2,747 ... - SP skupno (11): 1. Remy Gardner (Avs/Kalex) 206 2. Raul Fernandez (Špa/Kalex) 187 3. Marco Bezzecchi (Ita/Kalex) 159 ... - moto3: 1. Sergio Garcia (špa/GasGas) 37:10,345 2. Deniz Öncü (Tur/KTM) + 0,027 3. Dennis Foggia (Ita/Honda) 0,346 ... - SP skupno (11): 1. Pedro Acosta (Špa/KTM) 196 2. Sergio Garcia (Špa/GasGas) 155 3. Romano Fenati (Ita/Husqvarna) 107 ...

