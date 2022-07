Slovenci v boj za finale ekipnega SP v speedwayu

Ta teden bo v danskem Vojensu potekalo ekipno svetovno prvenstvo v speedwayu oziroma preizkušnja za pokal narodov. Preizkusili se bodo tudi Slovenci, v drugi polfinalni skupini bodo vozili Matic Ivačič, Nick Škorja in Anže Grmek. Slovenija bo v Vojensu nastopila v četrtkovem drugem polfinalu proti reprezentancam Češke, Velike Britanije, Francije, Švedske, Italije in Slovaške.

Dan prej bodo v prvem polfinalu nastopile Nemčija, Poljska, ZDA, Latvija, Finska, Avstralija in Ukrajina. Po tri najboljše ekipe iz vsakega polfinala se bodo uvrstile v finale, kjer že čaka domača zasedba Danske. Finalna dneva bosta 29. in 30. julij.

Favoriti slovenske skupine so svetovni prvaki Britanci, ki tudi letos nastopajo z močno zasedbo dirkačev iz elitne serije grand prix (Tai Woffinden, Robert Lambert, Daniel Bewley).

"Glede na izenačenost ekip bo odločala predvsem dnevna forma voznikov in prilagajanje spreminjajočim se razmeram na stezi, po katerih je znana proga v Vojensu. Fantje so pripravljeni in prepričan sem, da bodo izkoristili vsako možnost, da pokažejo znanje še na največji speedwayski prireditvi v sezoni 2022 in dostojno zastopajo barve Slovenije," je za krovno zvezo AMZS dogajanje na Danskem napovedal selektor Slovenije Gregor Arnšek.

Letos v Vojensu ekipno SP prvič poteka tako, da so vse polfinalne in finalne vožnje na enem prizorišču. Sicer pa v tej obliki tekmovanje izvajajo od leta 2018, pred Britanci, ki so lani v domačem Manchestru osvojili prvi ekipni naslov po letu 1989, so bili trikrat prvaki Rusi.