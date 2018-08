Nova asfaltna prevleka glavni razlog za odpoved VN Velike Britanije

Webb je priznal, da je bilo na nekaterih odsekih steze, ki so jo v celoti prenovili februarja letos, preveč "stoječe vode".

Prireditelji tekmovanja so nedeljsko dirko za svetovno prvenstvo večkrat prestavljali za nedoločen čas, zavoljo prevelikega tveganja za motocikliste pa jo nato tudi dokončno odpovedali.

"Veliko let smo tukaj dirkali tudi v zelo mokrih pogojih, pa ni bilo težav. Letos smo prvič doživeli, da se je na kritičnih mestih steze nabralo toliko stoječe vode, da je bilo dirko nemogoče izpeljati. Za to je zagotovo kriva nova asfaltna prevleka," je povedal Webb.

Dež je v Angliji nekaj običajnega, zato se pojavlja vprašanje, če bo legendarni Silverstone sploh še lahko gostil dirke Moto GP. "Seveda si želimo motociklistične dirke za veliko nagrado Britanije, a asfaltna podlaga mora biti kos vremenskim razmeram," je odgovoril Webb, Franco Uncini, ki je v Moto GP zadolžen za varnost pa je dodal: "Uprava dirkališča bo sprožila preiskavo, zakaj je do teh težav sploh prišlo, zato bomo počakali na rezultate, nekaj pa je jasno že zdaj, potrebovali bodo nov asfalt."

Dirkači on vodstvo tekmovanja so se po dirki prek družbenih omrežij opravičevali navijačem in poudarjali, da so bile razmere za dirkanje preprosto prenevarne.