Na zadnji dirki Zmarzlik potrdil četrti naslov

Bartosz Zmarzlik je svetovni prvak v spidveju za sezono 2023. Poljski spidvejski zvezdnik je na zadnji postaji svetovnega prvenstva v domačem Torunu zmagal in tako prednost pred edinim tekmecem v boju za lovoriko Švedom Fredrikom Lindgrenom povečal na osem točk. Za Zmarzlika je to že četrti naslov prvaka po letih 2019, 2020 in 2022. Matej Žagar je nastopil samo na eni dirki.

Bartosz Zmarzlik je bil na dobri poti do ponovitve uspeha do predzadnje postaje v danskem Vojensu. Takrat pa ga je zaradi nepravilne opreme doletela diskvalifikacija, ostal je brez možnosti nastopa in namesto 24 točk, kolikor je imel prednosti, se je Lindgren po drugem mestu na Danskem približal le na šest točk zaostanka.

O prvaku je tako odločala zadnja, deseta dirka sezone. Na njej pa je danes pred svojimi navijači Zmarzlik pokazal, da je še vedno vladar svetovnega spidveja. Za naslov prvaka je dosegel novo zmago, že 23. v karieri. V velikem finalu je premagal prav Fredrika Lindgrena, tretji je bil Danec Leon Madsen, četrti pa še en Poljak Patryk Dudek.

Zmarzlik je v tej sezoni sicer dobil pet dirk (Hrvaška, Nemčija, poljski Gorzow, Latvija in Torun), tako da je sezono končal pri 158 točkah. Lindgren je na drugem mestu zbral 150 točk (zmagal je sicer le v Varšavi, je pa trikrat končal na drugem mestu in dvakrat na tretjem), skupno tretji pa je bil Slovak Martin Vaculik, letos zmagovalec v Pragi in Cardiffu, s 125 točkami.

V prvi šesterici ob koncu sezone, ki si neposredno zagotovi nastope tudi v naslednji, pa so še Avstralec Jack Holder s 123, Madsen s 111 in Britanec Robert Lambert s 108 točkami.

V letošnjem SP je, tako kot lani, na uvodni postaji v Goričanu nastopil tudi najboljši slovenski voznik zadnjih dveh desetletij Matej Žagar. Nekoč stalni član elitne konkurence tudi v tej sezoni ni bil med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah, na Hrvaškem je nastopil s povabilom prirediteljev. Dirko je končal na 16. mestu in osvojil eno točko. Po zadnji postaji SP je s to točko na končnem 24. mestu v SP.