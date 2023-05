Na terenu branilca naslova zmaga za Lindgrena, Zmarzlik tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši spidvejisti so v Varšavi opravili drugo nalogo v sezoni svetovnega prvenstva 2023. Na terenu branilca naslova Bartosza Zmarzlika je slavil Fredrik Lindgren, Zmarzlik je bil tretji. Oba dirkača vodita v seštevku sezone s po 36 točkami.

Za Šveda Fredrika Lindgrena je bila to prva zmaga v SP po letu 2020 in skupno šesta v karieri. V velikem finalu je ugnal Avstralca Jacka Holderja in Poljaka Bartosza Zmarzlika.

V letošnjem SP je, tako kot lani, na uvodni postaji pred 14 dnevi v Goričanu na Hrvaškem nastopil tudi najboljši slovenski voznik zadnjih dveh desetletij Matej Žagar. A nekoč stalni član elitne konkurence tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki bodo nastopali na vseh dirkah, na Hrvaškem je nastopil s povabilom prirediteljev. Dirko je končal na 16. mestu in dobil eno točko za SP.

V seštevku sezone sta po dveh od desetih dirk na vrhu Zmarzlik, zmagovalec v Goričanu, ter Lindgren, oba imata po 36 točk. Tretji je Avstralec Jason Doyle z 28. Žagar je s točko iz Goričana na 17. mestu.

V sezoni 2023 bo na sporedu skupno deset preizkušenj v elitni spidvejski konkurenci. Po Goričanu in Varšavi bodo še dirke v Pragi, nemškem Teterowu, poljskem Gorzowu, švedski Malilli, Rigi, Cardiffu, danskem Vojensu, zadnja pa bo v poljskem Torunu 30. septembra. Naslednja preizkušnja bo v Pragi 3. junija.

Speedway GP, varšava:



1. Fredrik Lindgren (Šve) 20

2. Jack Holder (Avs) 18

3. Bartosz Zmarzlik (POl) 16

4. Jason Doyle (Avs) 14

5. Martin Vaculik (Slk) 12

6 Max Fricke (Avs) 11



Skupni seštevek:



1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 36

2. Fredrik Lindgren (Šve) 36

3. Jason Doyle (Avs) 28

4. Jack Holder (Avs) 26

5. Robert Lambert (VBr) 23

6. Tai Woffinden (VBr) 21

...

17. Matej Žagar (Slo) 1