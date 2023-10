Ljubitelji motoGP, pozor!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika nagrada Avstralije v motociklizmu je zaradi napovedanega slabega vremena z nedelje prestavljena na soboto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorji so se za ta korak v kraljevem razredu motoGP odločili zaradi meteorološkega opozorila o močnem vetru. Kategoriji moto2 in moto3 v bosta vseeno v nedeljo, kvalifikacije pa bodo v soboto.

"Odločitev je bila sprejeta kot previdnostni ukrep, da bi zagotovili najboljši mogoči in najvarnejši spektakel za vse udeležence in gledalce na dirkališču Phillip Island ta konec tedna," so zapisali organizatorji.

Velika nagrada v motoGP s 27 krogi bo tako v soboto, sprintersko dirko s 13 krogi, ki naj bi bila na sporedu v soboto, pa so prestavili na nedeljo.

Za nedeljo so na otoku Phillip, ki leži na južni konici Avstralije, napovedani dež in sunki vetra do 65 kilometrov na uro.

