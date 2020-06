Dirkaču Nascarja Bubbi Wallaceu grozijo s smrtjo

Bubba Wallace, dirkač Nascarja, najbolj priljubljenega avtomobilističnega dirkaškega prvenstva v Severni Ameriki, je prejel grožnjo s smrtjo. V njegovi garaži so neznanci pustili zanko, zlovešč simbol rasističnih tolp iz najtemnejših obdobij zgodovine ZDA. Wallace je znan kot zagovornik boja proti policijskemu nasilju in za človekove pravice.

Nascar je v izjavi obsodil "grozno dejanje", ki se je zgodilo na Talladega Superspeedwayu v zvezni državi Alabama, na jugovzhodu ZDA.

Predstavniki ameriške avtomobilistične organizacije za dirke Nascarja so sporočili, da preiskujejo okoliščine dejanja, potem ko je bil afroameriški voznik Nascarja tarča grožnje, saj so v garaži ekipe 43 našli zanko.

Wallace, ki je edini Nascarjev temnopolti dirkač, je pred kratkim uspešno izpeljal kampanjo za prepoved konfederacijske zastave na dirkah.

Zastava je bila običajna na Nascarjevih krogih v južnjaških zveznih državah, čeprav je za mnoge boleč simbol suženjstva in rasizma. Gre za simbol sužnjelastniške konfederacije, v katero so se združile sužnjelastniške južnjaške države in se odcepile od ZDA, kar je leta 1861 sprožilo državljansko vojno.

"Jezni in ogorčeni smo in ne moremo dovolj natančno navesti, kako resno jemljemo to grozno dejanje. Takoj smo začeli preiskavo in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da prepoznamo odgovorne osebe in jih izločimo iz športa," so še navedli.

"Kot smo nedvoumno navedli, v Nascarju ni prostora za rasizem, in to dejanje samo krepi našo odločnost, da postane šport odprt in prijeten za vse."

Odzval se je tudi Wallace. Šestindvajsetletni dirkač je v izjavi na Twitterju incident označil za "gnusno dejanje rasizma", ki ga je pustilo "neverjetno žalostnega". "To me ne bo zlomilo. Ne bom popustil in ne bomo popustili," je dejal.

V Severni Ameriki so dirke serijskih dirkalnikov najbolj priljubljena dirkaška avtomobilistična kategorija. Dirke potekajo pretežno na ovalnih dirkališčih, dirkalniki spominjajo na produkcijske avtomobile, toda v resnici so namensko zgrajeni dirkalniki, ki ustrezajo strogim pravilom. Najpomembnejše združenje kategorije je Nascar.

"Spravite jih od tu. Tukaj za njih ni prostora"

V začetku tega meseca je Nascar prepovedal konfederacijsko zastavo na vseh dirkah, potem ko so ZDA zajeli množični protesti po nasilni smrti Georgea Floyda.

"Spravite jih od tu. Tukaj za njih ni prostora," je Wallace za CNN pojasnil zahtevo za odstranitev spornih zastav. "Nihče se ne bi smel počutiti nelagodno, ko pride na dirko v Nascarju. Začne se z zastavami konfederacije."

Toda pred nedeljsko dirko v Talladegi je majhno letalo preletelo dirkaško stezo ter za seboj vleklo konfederacijsko zastavo in transparent, na katerem je pisalo "Defund Nascar", torej odvzemite sredstva Nascarju, je poročal CNN. Gre za odziv na pozive proti policijskemu nasilju Defund the Police, torej odvzemite javni denar policiji.

Dirko so v nedeljo odpovedali zaradi vremena. Izpeljali naj bi jo danes.