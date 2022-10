Dirkači so zgroženi: race in valabiji na stezi #video

Zagotovo ni prijetno, če se ti ob visoki hitrosti čez stezo sprehodijo race ali valabi. Prav to se dogaja motociklistom na Phillip Islandu med pripravami na VN Avstralije. Dirkači so zaskrbljeni in ogorčeni, saj se to v zadnjih dneh dogaja prepogosto. Nevarnost je velika.

V sobotnem programu za VN Avstralije so morali kar dvakrat prekiniti trening in kvalifikacije, potem ko sta se na stezi znašli raci. Prav tako so se na več delih na stezi pojavili valabiji (majhni ali srednje veliki makropodi, ki spadajo v družino kengurujev).

Na to je glasno opozoril Alex Rins, dirkač Suzukija. "Na komisiji za varnost smo že govorili o tem, da morajo izboljšati ograje. Če zadenemo raco ali valabija, je to lahko nevarno. Tako za živali kot tudi za nas."

Aleix Espargaro je bil zelo blizu nesreči

Že v petek je Aleix Espargaro skoraj doživel bližnje srečanje z valabijem. Seveda ni bil zadovoljen, da se mu je to zgodilo. Na začetku pogovora na varnostni komisiji so se temu smejali.

"Razumem, da bi bilo lahko smešno, vendar je to zelo pomembno pri varnosti. Zame je to nesprejemljivo. Bilo je zelo nevarno. Bomo videli, ali lahko kaj izboljšajo. Če bi včeraj pri 220 kilometrov na uro zadel valabija, bi bila to lahko zelo huda nesreča," je povedal Espargaro, španski dirkač Aprilie.

Avstralski dirkač meni, da ne morejo storiti veliko

Avstralski dirkač Jack Miller (Ducati) je namignil, da bo težko najti rešitev in da so na avstralskih avtocestah tovrstna bližnja srečanja pogosta. Prepričan je, da valabiji niso preskočili ograje in prišli na stezo od drugod, ampak so bili na tem območju že prej. Najverjetneje jih prestraši hrup motorjev in zato tekajo naokoli.

"Progo imamo na takšni lokaciji in v Avstraliji bodo vedno težave z divjimi živalmi. Ali bomo zaradi tega iztrebili ves otok? Mislim, da ne. Ni se prijetno voziti na stezi s hitrostjo 350 kilometrov na uro, ampak kaj lahko naredimo?" se je vprašal Miller.