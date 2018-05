Bolivija zaprla vrata Dakarju

Prireditelji vzdržljivostnega relija Dakar, ki so pred desetletjem zaradi nestabilnih političnih razmer v Afriki našli zatočišče v Južni Ameriki, so se znašli v težavah. Za izvedbo dirke leta 2019 bodo namreč očitno morali najti nadomestno traso, saj je po Čilu pripravljenost za sodelovanje odpovedala tudi Bolivija.

Potem ko so v Čilu odločitev utemeljili s finančnimi razlogi, pa gre v bolivijskem primeru očitno za nezmožnost dogovora med prireditelji, francoskim podjetjem ASO, ter ustreznimi bolivijskimi ministrstvi.

"Nismo našli dogovora, ki bi bil sprejemljiv za obe strani. V takšni dirki, kot so jo ponudili, Bolivija ne bo sodelovala. Želeli smo bolj raznoliko traso, v kateri bi se lahko naša država predstavila še z drugimi regijami," je bolivijska ministrica za kulturo Wilma Alanoca pojasnila za časnik La Razon.

Bolivija je bila del Dakarja od leta 2014, ministrica pa je sicer prvih pet relijev ocenila kot dobrih, saj so državi prinesli tako ekonomske učinke kot večjo turistično prepoznavnost po svetu.

Podjetje ASO je zaradi teh težav že moralo odpovedati načrtovano predstavitev trase relija 2019, ki so jo nameravali izvesti ta teden. Za zdaj naj bi imeli Francozi zanesljiv dogovor le s Perujem. Letošnjo izvedbo maratonske dirke so gostili Peru, Bolivija in Argentina.