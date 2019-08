Nič še ne bo z bratskim dvobojem Marquez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alex in Marc Marquez bosta na bratski dvoboj še nekoliko počakala.

Čeprav so številni ljubitelji motociklizma pričakovali, da se bosta že v naslednji sezoni v elitnem razredu motoGP pomerila brata Marquez, se to leta 2020 še ne bo zgodilo. Mlajši Alex Marquez je namreč danes za eno leto podaljšal pogodbo s svojo ekipo Marc VDS v razredu moto 2.

Brata Marquez sta v tej sezoni vsak v svoji kategoriji daleč pred tekmeci. Starejši Marc, ki brani lovoriko v motoGP, ima po 11 preizkušnjah skoraj 60 točk naskoka pred Italijanom Andreo Doviziosom, mlajši Alex pa 43 pred Švicarjem Thomasom Lüthijem v moto2.

Alex Marquez bo, če bo letos osvojil naslov prvaka, tega lahko branil naslednje leto pri isti ekipi. Še šesto leto bo ostal pri moštvu Marc VDS. Doslej je ta naveza osvojila osem najboljših startnih položajev in 20 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je Marquez osemkrat zmagal.

"Vesel sem, da še naslednje leto ostajam v tej ekipi in v moto2. Z razvojem smo prišli do točke, ko se bom lahko še eno leto kalil v tem razredu. Potem pa si bom lahko izpolnil veliko željo in prestopil v motoGP," je mlajši Marquez napovedal, da bo naslednja sezona njegova zadnja v tej kategoriji.

