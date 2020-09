Za manj kot sekundo zgrešila državni rekord

Zmagala je Britanka Jemma Reekie (4:02,20), lani prva na EP do 23 let na 800 in 1500 m, druga je bila Romunka Claudia Bobocea (4:02,67). Za Grosupeljčanko je bila četrta Britanka Eilish McColgan (4:05,59), srebrna na EP leta 2018 (5000 m) in bronasta leto prej na dvoranskem EP (3000 m).

"Sem zelo zadovoljna s časom, ki sem ga odtekla. Nisem vajena hitrih startov na 1500 m. Spet sem prepočasi začela. Tekmice so me odrivale in sem rabila 400 m, da sem se prebila do prve skupine. Najbrž sem tam izgubila nekaj moči. Tristo metrov pred ciljem sem prehitela Škotinjo McColgan, nato pa začela loviti vodilni tekmovalki. Ampak nisem imela dovolj moči, da bi ju ujela. O državnem rekordu nisem razmišljala, čeprav je moja želja, da bi tudi tega enkrat izboljšala. Vseeno sem zadovoljna, saj vidim, da sem res dobro pripravljena," je pojasnila Maruša Mišmaš Zrimšek.

Krepko je popravila osebni rekord (4:06,64), ki ga je dosegla lani. Zmagovalka letošnje slovenske atletske lige tako nadaljuje z izjemno sezono, v kateri je med drugim dosegla drugi najboljši izid na svetu vseh časov na 2000 m zapreke (5:56,28), ki ga je dosegla v Ljubljani 16. julija.

Obenem je 26. julija na državnem prvenstvu v Celju na 3000 m z 8:46,44 izboljšala dve desetletji star državni rekord Helene Javornik in postavila še vedno peti izid sezone na svetu.

