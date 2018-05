SP v Dohi z mnogimi spremembami: maratonci na delo ob polnoči

vreme narekuje ure SP

Mednarodna atletska zveza (IAAF) je predstavila program svetovnega prvenstva 2019, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom v Dohi. Ker so v tem času v Katarju še vedno zelo visoke temperature in vlažnost, je prišlo do precejšnjih sprememb v tradicionalnem urniku SP. Novost bodo mešane štafete moških in žensk na 4 X 400 m in polnočni maraton.

Tudi tekmovanja v hitri hoji se bodo začela pozno zvečer, ob 23.30 po lokalnem času. Prav tako ne bo dopoldanskih tekmovanj, ampak bodo vsa popoldne in zvečer z enournimi prekinitvami, v katerih bo potekal zabavni program z aktivnostmi za družine ter tekmovanji tudi drugih ljubiteljev kraljice športov vseh starosti.

Prav tako bosta oba mnogoboja, deseteroboj za atlete in sedmeroboj za atletinje, potekala sočasno, prvič v zgodovini SP, obe zadnji disciplini, teka na 1500 in 800 m pa se bosta začela po polnoči.

Naučili se bodo za OI 2020

"Vse to je novo in vznemirljivo. Obenem bo to dobra izkušnja, iz katere se bomo lahko veliko naučili za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu in za naslednja velika tekmovanja," je ob tem dejal predsednik IAAF Sebastian Coe v Dohi pred začetkom uvodne tekme diamantne lige leta.

"Vse to je novo in vznemirljivo. Obenem bo to dobra izkušnja, iz katere se bomo lahko veliko naučili za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu in za naslednja velika tekmovanja," je ob tem dejal predsednik IAAF Sebastian Coe. Foto: Reuters

Sheikha Asma al-Thani, vodja marketinga in komunikacij organizacijskega odbora SP, je dejala, da pričakujejo le okrog 10.000 tujih ljubiteljev atletike, zato bodo sedeže na stadionu zapolnili z domačimi gledalci, ki jih želijo privabiti s privlačnimi dogodki.

Slednje si želi tudi prvi mož organizacije SP Dahlan al-Hamad, tudi podpredsednik IAAF, ki je bil zaradi enajstmesečne zalivske krize, ko je večji del zalivskih držav pod vodstvom Savdske Arabije prekinil vse stike s Katarjem, v stalnih stikih z vodstvom mednarodne zveze. Skupina je Katar obtožila podpore terorističnih organizacij in prevelikega povezovanja z Iranom, Katarci odgovarjajo, da je v ozadju zgolj želja po zamenjavi režima.