Sergeju Bakulinu osemletni dopinški suspenz

Rus Sergej Bakulin, nekdanji svetovni prvak v hitri hoji na 50 kilometrov, si je zaradi nepravilnosti v biološkem potnem listu prislužil osem let suspenza. Tako dolgo kazen je prejel, ker je to že njegov drugi dopinški prekršek, je danes sporočila komisija za integriteto športnikov (AIU) pri Mednarodni atletski zvezi (IAAF).

Bakulin je bil prvič zaradi nepravilnosti v biološkem potnem listu suspendiran že januarja 2015, ko ga je kaznovala matična zveza, Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) pa mu je odvzelo svetovni naslov iz leta 2011 ter šesto mesto z olimpijskih iger 2012 v Londonu, oboje v hitri hoji na 50 kilometrov.

Na tekmovališča se je vrnil leta 2016, a je lahko po suspenzu ruske atletske zveze, ki jo je v obsežnem dopinškem škandalu kaznovala Mednarodna atletska zveza, nastopal le na domačih tekmovanjih. Bakulin namreč ni imel statusa "nevtralnega športnika", ki bi lahko nastopal na mednarodnih tekmovanjih.

Zdaj je zaradi novega dopinškega prekrška prejel osem let prepovedi nastopanja - do aprila 2027. Glede na to, da ima Bakulin 32 let, to najbrž zanj pomeni že konec kariere. Seveda pa ima ruski atlet še možnost, da se na izrečeno kazen naknadno pritoži na Cas.