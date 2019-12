Odmeven intervju, v katerem je šampion razkril svojo temačno preteklost

"Bilo je tako hudo, da se me je bala tudi moja družina. Moji otroci in žena," je v intervjuju za BBC dušo odprl nekdanji olimpijski prvak v teku na 800 metrov, Kenijec Wilfred Bungei, in spregovoril o svoji nekajletni borbi z alkoholizmom.

Wilfred Bungei, ki je vrhunec kariere doživel leta 2008, ko je zmagal na olimpijskih igrah v Pekingu, je bil leta 2012, ko mu je njegov rojak David Rudisha v Londonu vzel olimpijski naslov, že alkoholik in dve leti nekdanji atlet. V pokoj je odšel leta 2010, ko je imel vsega 30 let.

Kakšen mesec za tem, ko je Rudisha do svojega prvega olimpijskega naslova prišel s svetovnim rekordom, ki je veljaven še danes (1:40,91), se je njegov predhodnik Bungei dotaknil dna v svojem življenju. Bungei, ki je pred tem zamudil rojstvi obeh prejšnjih otrok, a se je takrat to zgodilo, ker je bil zaradi atletike na drugih koncih sveta, je dobil še tretjega otroka.

Tudi pri rojstvu tretjega otroka pa ni bil prisoten, a tokrat iz povsem drugačnih razlogov. Bil je tako pijan, da je nezavesten obležal in končal v bolnišnici, kjer so nekaj časa celo mislili, da bo umrl.

Vrhunec kariere je doživel na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bil zlat v teku na 800 metrov. Foto: Reuters

Ko je prenahal teči, se je začelo

"Kakšen mesec za tem sem poklical telefonsko številko, ki so mi jo dali že pred časom, in se odločil, da je dovolj," je Bungei v odmevnem intervjuju začel razkrivati grde podrobnosti iz obdobja življenja, ki je zdaj k sreči že za njim. Po šestih tednih je zapustil rehabilitacijski center v Nairobiju in se rešil demonov, ki so ga preganjali kar nekaj let. "Od takrat nisem spil niti kapljice alkohola," je povedal in v nadaljevanju razlagal, kaj se je dogajalo pred tem.

"Ko sem bil atlet, nisem imel časa za neumnosti. Ko sem prenehal teči, pa je bilo časa kar naenkrat preveč. Začel sem piti vsak dan in sam sebi lagal, da nisem alkoholik. Vedno sem si govoril, da bom spil samo kozarček ali dva, potem pa sem pil do onemoglosti," je povedal danes 39-letni nekdanji atlet.

Pijan je ogrožal tudi svojo družino

"Ko sem bil pijan, sem bil neprepoznaven. Bala se me je tudi moja družina. Moja žena, moji otroci. Ne samo to, spravljal sem jih tudi v nevarnost. Velikokrat sem pijan sedel za volan z družino in ogrožal njihova življenja. Enkrat sem povzročil tudi nesrečo in skupaj z njimi z avtomobilom končal v jarku. K sreči se nihče ni poškodoval. Spil sem tudi po liter vodke, a sem vseeno mislil, da lahko vozim," je nadaljeval atlet, ki se lahko pohvali tudi s srebrno medaljo s svetovnega prvenstva 2001, bil pa je še bronast na dvoranskem svetovnem prvenstvu 2003.

"Danes ne praznujem več svojega rojstnega dne, ampak dan, ko sem prenehal piti." Foto: Reuters

"Bilo je tako hudo, da trezen nisem mogel več funkcionirati. Težko sem se zbral, začel sem se tresti in se ponoči zbujal prepoten. Nisem mogel spati. Bil sem prestrašen. Nisem vedel, kako funkcionirati. Hvala bogu sem zbral moč, da sem se začel boriti sam s sabo, in na koncu tudi zmagal," je še povedal.

Ne praznuje rojstnega dne, ampak dan, ko je prenehal piti

"Danes ne praznujem več svojega rojstnega dne, ampak dan, ko sem prenehal piti. Takrat sem se še enkrat rodil," je za konec še povedal atlet, ki je prvič javno spregovoril o svoji odvisnosti od alkohola, ki naj bi bila med kenijskimi atletiki sicer precej razširjena, kar potrjuje tudi nekaj primerov iz preteklosti.

Tragična zgodba prijatelja, olimpijskega prvaka v maratonu