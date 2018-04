Kenijsko slavje na maratonu v Parizu, v Hannovru Kenijka in Etiopijec #foto

Na današnjem maratonu v francoski prestolnici Parizu sta slavila kenijska atleta Paul Lonyangata in Betsy Saina. Najboljši v moški in najboljša v ženski konkurenci sta v cilj skorajda pritekla istočasno.

Paul Lonyangata je maraton odtekel v času dveh ur, šestih minut in 21 sekund, Saina pa je zmagala s časom dveh ur, 22 minut in 56 sekund.

Navkljub temu pa sta čez ciljno črto pritekla povsem blizu, za kar so poskrbeli prireditelji, saj so atletinje na progo spustili 16 minut in 26 sekund pred atleti - tolikšna je bila namreč razlika med najboljšima med moškimi in ženskami na lanskem teku. Tako je Lonyangata Saino ujel in prehitel v zadnjih nekaj sto metrih.

Saina je na koncu za vsega tri sekunde prehitela rojakinjo Ruth Chepngetich, Gulume Chala iz Etiopije je na tretjem mestu za zmagovalko zaostala deset sekund. V moški konkurenci so prva tri mesta osvojili Kenijci, Mathew Kisorio je bil drugi z zaostankom 11 sekund, Ernest Ngeno pa tretji z zaostankom 16 sekund.

Etiopijec in Kenijka najhitrejša na maratonu v Hannovru

Etiopijec Seboka Negussa in Kenijka Agnes Kiprop sta zmagovalca 28. maratona v Hannovru. Negussa je 42,195 kilometra pretekel v času 2:09:44 ure, Kipropova pa je maratonsko razdaljo zmogla v času 2:32:35 ure.

Etiopski atlet je za seboj pustil tri Kenijce, Michael Njenga je dobil obračun z rojakom Duncanom Chereiyotom za drugo mesto, na koncu so ju ločile tri sekunde. Dvoboj bi se lahko razpletel povsem drugače, saj je Njengi v zadnjih metrih zmanjkalo moči in se je komaj zvlekel čez ciljno črto, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Prvoomenjeni je za zmagovalcem zaostal 32 sekund, drugi pa 35.

Kenijka je bil v ženski konkurenci prepričljivo najboljša, saj je drugouvrščeno Kazahstanko Akmaral Meirman premagala za kar 23 minut in 23 sekund.