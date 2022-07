Je napočil čas za slovensko odličje?

Slovenska rekorderka Tina Šutej bo na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ZDA v finale skoka s palico nastopila v noči na ponedeljek ob 2.25 po slovenskem času. Ob 02.05 in 3.30 se bosta začeli kvalifikacijski skupini A in B meta diska s Kristjanom Čehom, drugim slovenskim favoritom za odličje.

Nocoj bodo trije slovenski nastopi, tekmovala bosta tudi oba slovenska favorita za odličja Kristjan Čeh in Tina Šutej.

Ob 21. uri po slovenskem času se bo začel prvi krog teka na 400 m, v četrti od šestih skupin bo ob 21.24 tekla slovenska rekorderka Anita Horvat. Prve tri iz vsake skupine ter še šest najhitrejših po času se bodo uvrstile v polfinale.

Tretji dan prvenstva v Oregonu bodo podelili šest kompletov medalj, Tina Šutej bo v finalu skoka s palico nastopila v noči na ponedeljek ob 2.25. Ima tretji izid sezone na svetu, bronasta je bila na marčevskem dvoranskem SP v Beogradu.

"Nisem prvi po izidu sezone na svetu, toda zavedam se, da priložnost za presežek obstaja. Krog za izmet je na meji tistega, da bi rekel, da drsi, ampak se uporabi magnezijo in je ok. Piha pa stalen vzgonski veter in kdor ima rad veter, lahko preseneti. Sam ga nimam najrajši, a mi včasih tudi pomaga. Na treningu na univerzi v Springfieldu pred SP sem se pripravljal na take pogoje, obenem pa sem dobro metal tudi v brezvetrju," je pogoje opisal Čeh.

Na delu še Čeh

Ob 02.05 in 3.30 se bosta začeli kvalifikacijski skupini A in B meta diska. Kristjan Čeh bo nastopil v prvi skupini. Na zadnji tekmi pred SP je Stockholmu 30. junija zmagal na diamantni ligi, v kateri je v tej sezoni še neporažen. Spet je vrgel disk prek 70 m, 70,02 m je bil tudi rekord mitinga. Drugi je bil mladi in izjemno obetavni Mykolas Alekna iz Litve (69,81 m), tretji svetovni in olimpijki prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,57 m).

Kristjana Čeha čakajo kvalifikacije. Foto: Reuters

"Dva tedna in pol sem v Oregonu, treningi so potekali dobro, s trenerjem Gerdom Kanterjem sva izpopolnila zadnje tehnične podrobnosti, da v tehniki dobim prave občutke za disk. Vzdrževal sem moč, hitrost in eksplozivnost. Vse je potekalo dobro, bilo je drugače kot pred lanskimi OI v Tokiu, kjer sem nastopil brez trenerja. Tudi forma je veliko boljša," je povedal Čeh. Avtomatična kvalifikacijska daljina za finale najboljše dvanajsterice na SP je 66 metrov, Čeh je na vseh tekmah poletne sezone vrgel krepko več, še najmanj prav na uvodni tekmi 15. maja, ko je v Mariboru zmagal s 67,40 metra.

Nato je v Birminghamu 21. maja na diamantni ligi z 71,27 m in državnim rekordom prešel na deseto mesto vseh časov. Njegov uspeh je z drugim mestom tedaj dopolnila Tina Šutej.

Čeh je tekmoval tudi v zimski sezoni in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla.

Preberite še: