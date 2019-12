Huda kazen za francosko maratonko

Aprila letos je bila suspendirana, sedaj pa jo je doletela kazen prepovedi nastopanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiriletna prepoved je doletela tudi njenega trenerja in moža Samirja Dahmanija. Calvinova zanika, da bi se izogibala dopinškemu testu in je napovedala pritožbo.

To naj bi bila njena druga kršitev pravil. Atletinja, srebrna tudi na EP 2014 v Zürichu na 10.000 m, se je branila, da je bil dogodek 27. marca v Marakešu vse kaj drugega kot dopinški test.

"To, kar se je zgodilo 27. marca, je bilo vse kaj drugega kot dopinški test. To je bil napad, popoln nesporazum. Trije ljudje so tekli za mano, eden me je prijel za ramo in dejal, francoska policija, kje je Samir Dahmani," je v solzah na novinarski konferenci aprila letos povedala Calvinova. Pri tem, je dejala atletinja, je po tleh padel tudi njen sin, ki je hodil ob njej.

