Diamantna liga v Dohi prestavljena na 25. september

Diamantna liga v Dohi je prestavljena na 25. september, so sporočili iz Svetovne atletike. Tekma bi morala biti prvotno kot prva na programu že aprila, pa so jo zaradi pandemije novega koronavirusa najprej prestavili na 9. oktober, sedaj pa na konec septembra. V katarski prestolnici bo na programu 12 disciplin.

Iz Svetovne atletike so dodali, da je koledar najmočnejših mitingov na svetu še vedno le začasen in lahko pride do nadaljnjih sprememb.

Prva tekma diamantne lige v običajnem tekmovalnem okviru, prejšnji v Zürichu in Oslu sta bili na daljavo in ekshibicijski, bo 14. avgusta v Monaku.

Ta čas je potrjenih le šest mitingov, liga letos ne bo imela finala kot običajno, in tudi točk ne bodo seštevali.

Poleg Dohe in Monte Carla so potrjeni še mitingi v Stockholmu (23. avgusta), Lozani (2. september), Bruslju (4. september) ter Rimu ali Neaplju (17. september), na za zdaj še nedoločenem kraju na Kitajskem pa naj bi bila zadnja tekma diamantne lige 17. oktobra.

Brez atletskega mitinga zaenkrat ostaja Šanghaj, kjer bi morala biti tekma 19. septembra, odpadla so tudi tekmovanja v Gatesheadu, Parizu, Eugenu, Rabatu in Londonu.