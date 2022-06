Trikratna olimpijska prvakinja preprečila rop in junaško dejanje plačala s poškodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Anita Wlodarczyk, tirkratna olimpijska zmagovalka v metu kladiva, se je poškodovala, potem ko je v domovini preprečila rop. Moški je skušal ukrasti avtomobil 36-letnice, ta pa ga je ustavila kar sama in kasneje predala policiji.

"Kradljivca sem zadržala sama in ga predala policiji. Na žalost pa sem vse to plačala s poškodbo mišice," je 36-letna Anita Wlodarczyk zapisala na Instagramu in se šalila, da bi si s tem po koncu športne poti zagotovila kariero v mešanih borilnih veščinah.

V zapisu sicer ni razkrila, katero mišico si je poškodovala, bo pa morala v ponedeljek po pisanju na operacijo.

Wlodarczykova je lani na olimpijskih igrah v Tokiu postala prva atletinja, ki je trikrat zapovrstjo osvojila zlato kolajno v eni disciplini. Najboljša je bila tudi na OI v Londonu 2012 ter Riu de Janeiru pred šestimi leti.

Za zdaj ni jasno, ali bo lahko poljska zvezdnica nastopila na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA, ki bo med 15. in 24. julijem. Tam bi lahko naskakovala peti naslov svetovne prvakinje.