Žiga Turk: Čas skisanih kumaric

Tole bi moral biti čas kislih kumaric, ko bi medijska uredništva brskala po kleteh svojih računalnikov za kakšno vloženo vestičko, ki to sicer ni, bi pa zapolnila prostor in čas. Nekako je bila navada, da gre čez poletje politika na morje, da je v pisarnah uradništvu prevroče, da bi delalo škodo in da se vsi od vseh nekako odpočijemo. Ampak letos nam ni dano. Vlada se je odločila, da bo že pred počitnicami demontirala, anulirala, preklicala in razdrla vse, kar je naredila prejšnja vlada. Kar je v svojem bistvu napad na demokracijo.

V zvezi z vladanjem Trumpa, Johnsona in Janše smo lahko v bolj razsvetljenih medijih prebrali, da se mora oblast samoomejevati. Da naj ne počne vsega, kar sicer po zakonu sme. Istega ne slišimo, ko gre za stopnjo bolj brutalen zakonodajni in kadrovski revanšizem Golobove vlade. Sicer beremo in gledamo, da gre za odpravo škodljivih posledic prejšnje vlade in za menjave nestrokovnjakov s strokovnjaki, ampak to beremo samo zaradi simbioze "neodvisnih medijev" in oblasti. Če bi bili resnicoljubni namesto neodvisni, bi brali kaj drugega.

Taka maščevalnost je škodljiva na več načinov. Konkretno ustvarja negotovost. Gospodarstvo in ljudje potrebujemo neko stalnost, predvidljivost, mir. Od zdaj naprej lahko pričakujemo, da bomo državo obrnili na glavo vsakič, ko se bo zamenjala barva vlade. Rdeči sicer delajo na tem, da se to ne bi nikoli več zgodilo, ampak se prej ali slej bo.

Politološko je treba ugotoviti, da je bistvo demokracije v tem, da je oblast deljena – deljena v času, tako, da se oblast menja, in deljena v prostoru tako, da si različne veje oblasti gledajo pod prste. Rdeči ne prenašajo, da bi se oblast menjala. Ko je za dve leti vlado prevzel Janša, so padli v histerični jok kot kakšen razvajen smrkavec. In seveda nočejo, da bi si veje oblasti gledale pod prste, zato hočejo imeti pod komando izvršilno in zakonodajno vejo (ki sta v Evropi že itak večinoma zlizani), sodno s premočjo v sodstvu, ki se najbolj jasno kaže v sestavi ustavnega sodišča in seveda v "neodvisni" medijski četrti veji.

Napravite mi to medijsko krajino spet rdečo

Medijski kapitalisti se zavedajo, da morajo biti do te vlade prijazni, saj nadzoruje glavne oglaševalce. Javno RTV pa si oblast poskuša podrediti z zakonskim udarom. Kar samo kaže, kako rdeči nikakor ne zmorejo ponotranjiti demokracije in razmer, v katerih ne bi bili čisto vsi vzvodi oblasti v njihovih rokah. Ali res niso sposobni vladati, ne da bi imeli totalen nadzor nad vsem? Ali bi komu krona z glave padla, če bi imeli na RTV nekaj besede ljudje, ki niso aktivisti levice in Levice? Očitno se Golob boji, da bi mu. Ali pa se mu samo ne da s tem ukvarjati. Kar se mi zdi bolj verjetno.

Če smo v času Janševe vlade imeli močno opozicijo, nadzor izvršilne veje oblasti skozi vse medije, javne in zasebne, in metanje polen pod noge s strani sodne veje oblasti, potem Goloba "nadzoruje" drobiž t. i. desnih medijev in dve parlamentarni stranki. O desnih medijih ne bi izgubljali besed, ker je njihov vpliv zunaj mehurčka nikakršen. Opozicijskima strankama kršijo poslovnik državnega zbora in očitajo nezakonitosti in če naredita kaj 1000-odstotno nesporno zakonitega, npr. zahtevata referendum, je ta razglašen za zlorabo. In neodvisni mediji to uslužno ciklostirajo.

In zadnja točka, kjer Slovenija pade na izpitu demokracije, je, da je za demokracijo značilen miren prenos oblasti. Res je, da se ne streljamo in da nihče ni v zaporu, še, ampak to, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, ni bil miren prenos oblasti.

Temna stran meseca

Boljša je, berem in gledam v neodvisnih medijih, tudi komunikacija. Namreč berem in gledam, da je vlada zelo uspešna. Vse, kar reče predsednik vlade, drži. Do trenutka, ko reče nekaj drugega. Potem drži tisto drugo in tistega prvega nikoli ni rekel. Saj vendar sam pravi tako.

Konec je vladanja z odloki, zdaj se vlada z uredbami, kar je seveda čisto nekaj drugega. Sprejet je tudi nov Zakon o nalezljivih boleznih, ki predvideva, da se v Sloveniji lahko zgodi tudi covid-19. Dokler se ne pojavi kak nov virus, ima vlada zdaj tudi po mnenju najbolj naprednih pravnikov podlago, da ukrepa. Ko bo spet kak nov virus, ki bo terjal kakšne druge ukrepe, pa nov zakon. Možnosti, da zakone pišemo abstraktno, za v naprej neznane primere, smo se odpovedali in bomo zadeve normirali na novo s konkretnostmi. Samo zato, da so lahko lani rekli, da so Janševi ukrepi protiustavni.

Ker so v eni zakotni firmi menda delali preveč, bo zdaj temna stran meseca za celo državo uvedla obvezno elektronsko beleženje delovnega časa. Čez čas menda celo preko velikega brata državne aplikacije. To me spominja na vojni rok v JLA. Če je eden v četi zabušaval, so kaznovali celo četo. Ampak Luka Mesec ni služil v JLA. Morda biti nekaj v vodi, ki jo pijejo na oni strani. In to vodo tlačijo v ustavo.

Lepi in prazni

Osnovna težava, se mi zdi, je v tem, da volitev ni zmagala stranka. Stranke imajo ideologijo, program, aparat, intelektualce in bolj ali manj vedo, kaj hočejo. Take stranke so SDS, SD in NSi. Stranka-lista Svoboda nima nič od tega. Njeni poslanci so ljudje, ki potrebujejo službo, nekateri tudi razsvetljen oder javnosti. Njen predsednik je človek, ki se je prišel maščevati, ker ni več predobro plačan direktor državnega podjetja. Edini, ki vedo, kaj hočejo, so v stranki Levica. Stranka SD ve, da bi morala hoteti isto. Tisti, ki vedo, kaj hočejo, so še nevladniki, od anticepilca Stevanovića do antijanšistke Kovačeve. In ti trije zdaj porivajo Goloba v svojo smer, on pa daje vtis, da jim po liniji najmanjšega odpora kima. Toliko besede tisti, ki se na nič ne spoznajo, a mislijo, da vse vedo, še niso imeli. Kar nekako se nam toži po časih, ko se je zdelo, da nekdo iz globoke države ve, kaj dela.

Od predsednika vlade, ki ga cenim kot doktorja tehniških znanosti, pričakujem, da se bo prej ali slej postavil na noge, se posvetil delu na svoji funkciji in nehal poslušati tiste, ki najbolj glasno kričijo oz. jim aktivisti v medijih nastavljajo največje zvočnike. Če drugega ne, Golob za razliko od večine aktivistov ve, da je 2+2 enako 4. Brez tega ne moreš biti inženir.

Goloba se namreč ne bomo spomnili po tem, koliko sprotnega medijskega trepljanja je bil deležen, ker je kimal v pravo stran, ampak kaj bo po njegovem vladanju ostalo. Če bo to Slovenija, ki bo šla skozi mesece negotovosti revanšistično skregana, če bo to Slovenija, ki bo levim privatizerjem omogočila nov krog privatizacije, če bo to Slovenija, ki bo še naprej zaostajala za Češko, Slovaško, Poljsko, Madžarsko in Estonijo v tem, kako dohiteva EU, potem bomo njegov mandat samo prišteli k letom zastoja.

Začelo se ni dobro. Demolirali so tudi Janševo mini davčno reformo, ki je malenkost razbremenila inženirje in druge zahtevne poklice. Slovenija ostaja država, katere primerjalna prednost so delovna mesta z nizko dodano vrednostjo in nizkimi plačami. Te davčna politika stimulira in taka industrija prihaja in ostaja pri nas.

Nekaj upanja daje sestanek vseh parlamentarnih strank, ki je nakazal, da bo pri ukrepanju proti posledicam prehranske, energetske in finančne krize Golob vendarle iskal soglasje, znanje in izkušnje opozicije. Ki je pokazala neverjetno odraslost in državotvornost, da se je sestanka udeležila le nekaj dni po klofuti, ko je koalicija brutalno anulirala delo prejšnje vlade. Spomnimo se podobnega koraka, sodelovanja v "proticovidni" koaliciji, ki ga takratna KUL ni zmogla.

Skratka

Letošnje poletje ne živimo časa kislih kumaric, ko se nič ne dogaja in bi bil javni prostor zapolnjen z vsebinami, ki so bile narejene na zalogo, spravljene v kleti in bi jih zdaj prinesli na prve strani. Živimo čas skisanih kumaric. Antijanšizmu je potekel rok trajanja, ampak tega niso opazili, kot ne opaziš, da se ti je usmradila pozabljena odprta konzerva v kotu hladilnika. Skisani in pokvarjeni so tudi neosocialistični ukrepi, ki jih je na police še sredi 19. stoletja postavil Karl Marx in jim tu in tam kak Piketty pobriše prah. Tako izrabljeni, tako diskreditirani so, da iz kozarca zasmrdi, ko ga odpremo. Normalna gospodinja bi vsebino samo odnesla do najbližje straniščne školjke in potegnila vodo.

Žal v državi že nimamo normalne gospodinje in skisane kumarice nam kažejo kot svežo bio- eko- zdravo vegansko hrano. To je naša dieta za naslednja štiri leta. Prej ali slej bo želodec povedal, česar nosu nismo verjeli.

