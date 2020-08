Preplah zaradi Pompea in Hojsa

Še peti teden zapored mediji tresejo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec, ki bo v tednu, ko v Ljubljano prihaja ameriški zunanji minister Mike Pompeo, svojim poslancem pojasnjevala plačevanje nočitev svojih otrok na Krasu in v Izoli. Za razburjenje je poskrbel še notranji minister Aleš Hojs, ker je NPU povprašal, zakaj imajo katastrofalno slabe rezultate in kako jim lahko pomaga, da jim ne bi več praktično vsi primeri propadli. Po čemer slovijo. Zahteval je preverjanje, kako je mogoče, da so bili doslej tako zelo neuspešni. POP TV, ki je to prvi razkril javnosti, je ministrova opozorila razglasil za škandal in vpletanje v neodvisnost NPU od SDS.

Hojs je pred počitnicami šefu vlade Janezu Janši zaradi NPU kot "politične policije", ki se je ravno izkazala s hišnimi preiskavami ministra Zdravka Počivalška in zaslišanji obrambnega ministra Mateja Tonina, ponudil odstop, a ga Janša ni sprejel. Počivalšek in Tonin sta šefa dveh ob SDS najpomembnejših koalicijskih strank.

Šefica tretje je Pivčeva.

Da NPU ne zaupa, pa je pokazal tudi visoki uradniški funkcionar, v prostem času pa voditelj protestov proti vladi, Ivan Gale, ki je, kar na lastno pest, ovadil ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in direktorja zavoda za blagovne rezerve, kjer je Gale v službi, Tomija Rumpfa. To je storil zaradi poslov z maskami, ki jih nadvse odmevno, a kot lahko sklepamo, premalo široko in učinkovito preiskuje NPU. Preiskava NPU poteka na pobudo Galeta in Tarče javne televizije. Zdaj so dobili še Galetova dodatna obvezna navodila.

Oče Jankovićevega naroda

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je, ker se ob vseh teh turbulencah obeta še obisk ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea, ki v Ljubljano na vabilo Anžeta Logarja prihaja v četrtek in ogroža v preteklosti že dogovorjene kitajske investicije na Slovenskem, po spomeniku komunističnemu revolucionarju Edvardu Kardelju, dosegel še postavitev obeležja Kardeljevemu tajniku Janezu Stanovniku, ki je bil pomemben člen jugoslovanskega režima, v času, ko je Demos izpeljal osamosvojitev, pa kakšne pomembne državne vloge več ni imel.

Na posnetku so priprave na odkritje kipa pokojnemu komunističnemu voditelju Stanovniku ob stavbi državnega zbora:

Foto: Peter Jančič

Že pred tem je župan Janković, ki je deloma srbskega rodu, poskušal z ulico proti Stožicam, s katerimi je za več kot sto milijonov povečal luknjo slovenskih državnih bank, ovekovečiti spomin na dosmrtnega jugoslovanskega diktatorja Josipa Broza. A mu je tisto poveličevanje totalitarnega režima kot kršitev ustave demokratične države prepovedalo ustavno sodišče.

Janković in Stanovnik se ne pojavljata prvič ob ZDA. Pred osmimi leti je Stanovnik v družbi Jankovića, takrat šefa Pozitivne Slovenije, ki je bil kandidat za mandatarja, v Dražgošah grmel čez zahodni imperializem in ameriškega veleposlanika Josepha A. Mussomelija, ki si je po Stanovnikovi oceni "misleč, da predstavlja hegemona, vzel pravico, da sestavlja fantomsko koalicijo".

Stanovnikovo nerganje, ta politik, ki je za Jankovića oče naroda, je Slovence tam označil celo za hlapce, ni učinkovalo. Tudi to ni pomagalo, da sta bila zraven Milan Kučan in takratni predsednik republike Danilo Tűrk. V državnem zboru je Türk s kandidaturo Jankovića propadel in zavladal je Janša.

Odmeve Stanovniku podobne retorike čez ZDA te dni znova slišimo. Ob obisku ameriškega zunanjega ministra Pompea del medijev vladi očita podrejanje ZDA in pridruževanje vzhodnemu delu Evrope, ker se z ZDA vlada pogovarja o varnostnih dilemah pri rabi kitajske tehnologije pri komunikacijski in siceršnji infrastrukturi Zahoda. Na podoben način kot Velika Britanija. A Velike Britanije kritiki naše vlade ne omenjajo veliko, ker bi sicer celo otroci opazili, da nekaj v njihovi argumentaciji ni najbolj logično.

Na posnetku sta Pompeo in ameriški predsednik Donald Trump:

Foto: Reuters

Kaj je res obračanje proti Vzhodu

O očitku, da naj bi šlo za pridruževanje vzhodnemu delu Evrope, veliko pove primerjava z dosežki, ko je vladal Marjan Šarec. Takrat je bila serija sej naše vlade z vlado centralnoevropske Srbije, na obisk v Ljubljano pa je pred dobrim letom, kot zdaj Pompeo, pripotoval znani politik "Centralne Evrope" Sergej Lavrov, sicer zunanji minister Ruske federacije, ki si je pred tem vojaško anketirala Krim.

Ob Rusih se je takrat, seveda, pojavil Janković, ki je tudi nekdanji šef Mercatorja, ta je bil po padcu druge vlade Janeza Janše naglo prodan v času vlade Alenke Bratušek iz Jankovićeve PS, in to bankrotiranemu hrvaškemu Agrokorju, za katerim so bile ruske banke.

Pred Lavrovom je v Ljubljano prišel šef ruskega vrhovnega sodišča Vjačeslav Lebedjev, ki ga je na večerjo na Ljubljanski grad z našimi najpomembnejšimi sodniki in tožilci povabil predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Rusko sodstvo slovi po nespoštovanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in preganjanju opozicijskih politikov. Delitev izkušenj s tega področja je bila gotovo koristna. Po uspešnem zapiranju političnih nasprotnikov tudi naše pravosodje slovi še od časov, ko je bil ob razpadanju socializma drugod po Vzhodni Evropi predsednik socialistične republike tukaj še "oče" Stanovnik.

Takrat so bile zaradi konstrukta JBTZ in sojenja v tujem jeziku sredi Ljubljane množične demonstracije. Pomagal ljudski gnev ni.

Popestril je večerjo s sodniki iz Rusije ljubljanski župan Janković. Ko sem takrat preverjal neuradne informacije, da je bil na javnosti skriti večerji tudi Janković, in kdo ga je tja povabil, so se na vrhovnem sodišču najprej zavili v molk. Pozneje pa pojasnili, da ni bil vabljen, a se je tam pojavil, povabil pa naj bi se kar sam. Kar je menda za Jankovića značilno. Tako so to pojasnili:

"Ob obisku delegacije Vrhovnega sodišča Ruske federacije je bila organizirana svečana večerja na Ljubljanskem gradu, restavracija Strelec. Mestna občina ni bila soorganizator dogodka, ljubljanski župan ni bil med vabljenimi in se večerje ni udeležil. Je pa bil v tistem času tam in je pozdravil vse goste restavracije."

Se korupcija res začne s kavo?

Dogodek je bil zanimiv tudi z vidika dilem korupcije, ki zadnje čase pretresa našo državo ob kmetijski ministrici Aleksandri Pivec, ki jo je lani, ko je Bojan Požar razkril sume nepravilnosti, težke nekaj deset tisoč evrov, o katerih so veliki mediji molčali, podprl Marjan Šarec, ki je najbrž računal, da se bo z njo znebil Karla Erjavca in si podredil DeSUS, ki jo je po teh Požarjevih razkritjih naglo izvolila za predsednico. A se računi niso najbolj izšli.

Foto: STA

Danes pa je Pivčeva v težavah zaradi nekaj sto evrov, po katerih na vso moč brskajo največji mediji, kar jo je precej osupnilo. Najprej je voditelju Urošu Slaku celo zabrusila, da ne bo nič pojasnjevala svojih zasebnih stvari. Ravnala je, kot da bi bila še vedno ministrica leve vlade. To ni bilo preveč pametno.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina nam je, da bi fenomen nekoč precejšnjega molka o več deset tisoč spornih evrih in večtedenskega poročanja o nekaj sto evrih lažje razumeli, na javni televiziji zadnje dni razkril, da pri korupciji ni pomembna vsota. Sporno je že plačilo kave.

Za večerjo, kjer se je pojavil Janković, je vrhovno sodišče plačalo 1085 evrov in to šefu ruskega vrhovnega sodišča Vjačeslavu Lebedjevu, ruskemu veleposlaniku Doku Gapuroviču Zavgajevu, generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketu …

Ob tem računu naš varuh človekovih pravic in mediji niso poročali kot o podkupovanju ruskih sodnikov, kar je lahko že kava. Kot pozneje niso o nekaj deset tisoč evrih, ki jih je Pivčevi za delo izven delovnega časa izplačala nekoč ministrica iz Ptuja, a zelo kratkega časa, Klavdija Markež.

A tudi poslovanje Markeževe je bilo malenkost proti tistemu, kar se vse očita Jankoviću v seriji povsem neuspešnih preiskav naših organov pregona, v katerih tožilci zamudijo s sprožanjem postopkov, sodniki zaradi tega zahtevajo uničenje dokazov in potem kar izginejo Jankovićevi problemi s farmacevtko in milijoni.

Ko se v Moskvi pojavi - Janković

Po obisku Lavrova v Ljubljani je naš prejšnji politični vrh, na čelu z Marjanom Šarcem, dobre odnose s samim centrom Evrope lani septembra okrepili še z obiskom Moskve. Tokrat, kot so zagotovili iz vlade, v delegaciji ne bo župana Ljubljane in nekdanjega šefa Mercatorja Jankovića. A se je ta v Moskvi potem, seveda, pojavil. Kot se je na večerji na Ljubljanskem gradu.

Ko je v Moskvi Janković podpisoval sporazume, je za njim stal Šarec, ki je vodil delegacijo države, v kateri Jankovića ni bilo. Pogovori pa so bili tudi o reševanju Jankovićevega Mercatorja in Agrokorja Alenke Bratušek.

Na posnetku je Janković s Stojanom Petričem, ki obvladuje časopisno podjetje Delo:

Foto: STA

Do Putina, ki je pravi šef, Šarec v Moskvi ni prišel. Je pa njegovemu političnemu polu ob Mercatorju uspelo prodati tudi Gorenje Kitajcem, ki so si obetali še velike posle.

Prihod Pompea v Slovenijo in že pred tem srečanja premierja Janše s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom, kažejo drugačno podobo zunanje politike.

To ni preobrat proti Vzhodu.

Je preobrat spet v pravo smer, v kateri so ZDA naš zaveznik, Rusija in Kitajska pa državi, s katerimi imamo tudi dobre odnose, ki pa imata svoje interese in sta del sveta, ki precej drugače kot Zahod razume svoboščine ljudi in tudi korupcijo.

Bolj po naše.