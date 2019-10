Še danes bo sončno, že jutri spet dež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji torek bo v vzhodni Sloveniji še povečini sončen. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo veter. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju pa bo začel pihati jugo, ki se bo prehodno še bolj okrepil v večernih urah, poroča Agencija za okolje (Arso).

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Foto: Siol.net

Živo srebro se bo čez dan gibalo okoli 16 stopinj na bovškem koncu in okoli 18 do 24 stopinj v krajih v preostalih delih države.

Foto: Siol.net

Jutri nas čaka več dežja

Sreda bo sprva spremenljiva do pretežno oblačna. Zjutraj in dopoldne bodo prehodne krajevne padavine, vmes ni izključena možnost tudi kakšnih neviht. Najmanj dežja bo v severovzhodnih krajih. Že čez dan se bo od zahoda začelo delno jasniti.

Foto: Siol.net

Najnižje jutranje temperature se bodo gibale od 9 do 15, ob morju do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo na severozahodnem delu Slovenije okoli 16, drugod od 18 do 23 stopinj Celzija.

Dež bo do četrta ponehal, sončno bo, a le za kratek čas. V petek se bo namreč predvsem na zahodu spet pooblačilo, kjer bo ponekod občasno rahlo deževalo, navaja Arso.