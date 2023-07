Delal je v Italiji, ko bi šel v pokoj, pa šok!

Delal sem v Italiji, ampak mi tamkajšnji delodajalec ni plačeval prispevkov, in sicer od leta 2001 pa do 2014. Vsako leto sem v Sloveniji oddal obrazec za zdravstveno zavarovanje in pri obisku zdravnika ni bilo nikoli težav. Davek od dohodka sem plačeval v Italiji ter vsako leto dostavil v Slovenijo na davčno upravo potrdilo o plačanem prispevku v Italiji. Ko pa sem oddal zahtevek za izračun pokojnine, so mi sporočili, da se ne morem upokojiti, saj da mi do polne delovne dobe manjka devet let in sedem mesecev. Kaj lahko naredim?

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Franc, iz vašega vprašanja izhaja, da ste v tujini delali od 2001 do 2014. Prav tako izhaja, da vaš tuji delodajalec v Italiji naj ne bi poravnaval prispevkov za pokojninsko zavarovanje.

V primeru, da delavec v času dela v tujini prebiva v Sloveniji, dohodek iz delovnega razmerja (npr. plačo) pa prejema v tujine, se praviloma za davčne namene šteje za rezidenta Slovenije po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

To pomeni, da mora poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih iz tujine. Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa, ali je davčni rezident ali nerezident.

Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka). Iz vašega vprašanja izhaja, da ste davek od dohodka plačevali v Sloveniji in Finančni upravi (Furs) tudi prilagali potrdilo o plačanih prispevkih v Italiji. Ta potrdila vam je verjetno izdajal delodajalec.

Žal iz samega vprašanja ni mogoče razbrati vaše starosti in delovne dobe – morda imate delovne dobe 30 let in 5 mesecev. Zato tudi ne moremo točno ugotoviti, kateri prispevki niso poravnani in kdo jih ni poravnal. Prav tako ne moremo ugotoviti, ali imate pravico do starostne pokojnine v Sloveniji. Za starostno pokojnino v Sloveniji moški potrebuje starost 65 let in najmanj 15 let delovne dobe. Oba pogoja morate izpolnjevati hkrati.

V primeru, da vam je italijanski delodajalec dajal potrdila z napačnimi podatki in prispevkov ni plačeval, boste morali začeti postopek v Italiji. Predlagamo, da na davčnemu organu v Italiji zahtevate podatek, koliko prispevkov je bilo plačanih in kdaj je vaš delodajalec prispevke plačal oziroma kdaj jih ni. Iz vašega vprašanja namreč izhaja, da ste v Italiji delali 13 let, prispevkov pa nimate poravnanih za devet let in sedem mesecev.

Če boste ugotovili, da prispevki niso plačani, so bila potrdila lažna oziroma ponarejena. Vsekakor pa boste morali postopek (sodni ali davčni) zoper delodajalca začeti v Italiji in ne v Sloveniji.