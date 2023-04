Vzajemni skladi: razumevanje osnov investiranja in naložbene priložnosti

Oglasno sporočilo

Vse prepogosto namreč pozabimo, da povišana inflacija ne prinaša zgolj višjih tekočih življenjskih stroškov, ampak da naš denar na banki in v nogavici krepko izgublja svojo vrednost. Kupna moč desetih tisoč evrov pred enim letom se je do danes znižala za več kot tisoč evrov. Bančne depozitne obrestne mere so še vedno nizke, za vezave, daljše od enega leta, se gibljejo od 0,01 odstotka do 1,5 odstotka. To z drugimi besedami pomeni, da če deset tisoč evrov vežemo za eno leto, čez eno leto dobimo en evro obresti ali pa 150 evrov, vendar pa do njih znotraj vezave za eno leto ne moremo prosto dostopati. Hkrati je to veliko veliko premalo, da bi lahko pokrili inflacijo. Vas zanima, kaj lahko kot varčevalci naredimo?

Najprej se moramo zavedati, da obstajajo alternative in da varčevanje ni enako investiranju, ali po slovensko vlaganju. Varčevanje je, da del naših prihodkov damo na stran in jih pustimo na bančnem računu, torej jih ne porabimo sproti. Namen investiranja pa je ohranjanje in na dolgi rok večanje kupne moči naših privarčevanih prihrankov. Sicer naš tihi spremljevalec – inflacija – zmanjšuje njihovo vrednost. Preprost in malim vlagateljem prilagodljiv način investiranja je vstopanje na kapitalske trge prek vzajemnih skladov, ki jih Slovenci premalo poznamo in posledično ne izkoriščamo.

Obstajajo alternative, kako upravljati svoje prihranke. Ste že slišali za vzajemne sklade? Jih poznate? Svetujemo, da berete naprej.

Kaj je vzajemni sklad?

Namen vlaganja v vzajemne sklade je ohraniti in na dolgi rok povečati kupno moč privarčevanih prihrankov. V zadnjih 30 letih se je tudi slovenski trg kapitala razvil in vse premalokrat se zavedamo, da obstajajo alternative bančnim depozitom ter tudi alternative neposrednemu vstopu na kapitalski trg z nakupom delnic, to so vzajemni skladi. Vzajemni skladi so poenostavljeno povedano združeno premoženje (denarna sredstva) večjega števila vlagateljev, ki ga zanje nalaga v različne vrednostne papirje in upravlja družba za upravljanje, v okviru vnaprej dorečene naložbene politike. Tako poznamo denarne, obvezniške, mešane in delniške vzajemne sklade.

O tem, za koga so vzajemni skladi primerni, koliko denarja moramo imeti za začetek, kako začeti, kako se razlikujejo od imeti denarna sredstva na bančnem računu in neposrednega vlaganja na kapitalske trge, se bomo pogovarjali na prihajajočem webinarju družbe Generali Investments Vzajemni skladi: razumevanje osnov investiranja in naložbene priložnosti.

Plemenitenje prihrankov v vzajemnih skladih je enostavno, prilagodljivo vsakemu posamezniku. Zanj ne potrebujete veliko denarja, niti vam ni treba poznati delovanje kapitalskega trga. Začnete lahko že s 30 evri na mesec, za vse drugo bodo poskrbeli profesionalni upravitelji premoženja. Koliko lahko prihranite, si lahko izračunate v investicijskem kalkulatorju.

Glavna prednost vzajemnih skladov je, da se sredstva plemenitijo na kapitalskih trgih, ki so dolgoročno bolj donosni od bančnih depozitov. Ena od značilnosti kapitalskih trgov je volatilnost, torej nihajnost tržnih tečajev na kratek rok, in vsi naložbeni razredi nosijo določeno stopnjo tveganja. Tega se morajo vlagatelji zavedati, a razpršenost naložb, ki je temeljna prednost vzajemnih skladov, zmanjšuje tveganje. Sredstva v skladih niso vezana, do njih lahko dostopate kadarkoli. In še ena prednost je, zaradi katere se morajo vzajemni skladi nujno znajti v portfelju osebnega finančnega premoženja. To je obrestno obrestni račun. O tem, zakaj je že Einstein rekel, da je obrestno obrestni račun najmočnejša sila v vesolju, pa več v torek, 25. aprila, ob 14. uri na finančnem webinarju družbe Generali Investments.

O vseh mitih in resnicah o vzajemnih skladih se bomo pogovorili na finančnem webinarju Vzajemni skladi: razumevanje osnov investiranja in naložbene priložnosti. Udeležite se brezplačnega finančnega webinarja družbe Generali Investments.

