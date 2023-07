Potujete na Hrvaško? Preverite to.

Sezona dopustov je tudi uradno odprta in kot vsako leto bo tudi letos veliko Slovenk in Slovencev počitnikovalo na Hrvaškem. Večurnega čakanja na mejnih prehodih po vstopu naše južne sosede v schengen resda ni pričakovati, a to ne pomeni, da ne bo stanja v koloni. Navsezadnje so tu še cestnine, trajekti in razni drugi 'povzročitelji' gneče. Na ravnanje drugih nimate vpliva, poskrbite pa lahko, da ne boste vi vzrok za čakanje. Preverite, kako!

Foto: Shutterstock

Da Slovenci radi dopustujemo pri južnih sosedih, ni skrivnost. A enako radi se tja odpravijo tudi Avstrijci, Nemci, Slovaki, Čehi, Poljaki ter številni drugi narodi z vse Evrope. Večina se na pot odpravi z avtomobilom, po možnosti v juliju in avgustu, ko so otroci na počitnicah.

Tako ne čudi, da v teh dveh mesecih ni gneča samo na obali, temveč tudi na cestah, ki vodijo do nje. Vstop Hrvaške v schengen je sicer res razbremenil mejne prehode, a dolge kolone nastajajo tudi na izvozih z avtocest, kjer je treba plačati cestnino, v pristaniščih, iz katerih vozijo trajekti, tudi v obmorskih letoviščih, kjer ljudje mrzlično iščejo še kakšno prosto parkirno mesto.

Sodobna tehnologija je močno olajšala počitnikovanje

Na priljubljenih turističnih destinacijah je utopično pričakovati, da v najvišji počitniški sezoni gneče ne bo, vsekakor pa jo je z dobro samoorganizacijo in preudarnim ravnanjem mogoče bistveno zmanjšati. Danes namreč ni več kot nekoč, ko je bilo na domala vsakem počivališču mogoče videti popotnike, ki so strmeli v zemljevide, razprte po pokrovu avtomobila (ali za volanom) in potem na cesti zmedeni iskali pot do končne destinacije, prav tako v evrskem območju ni več izzivov s pretvarjanjem valut, tudi načini plačevanja so se močno posodobili.

Res je, da nas je sodobna tehnologija postavila pred kopico izzivov, ki se vsakodnevno samo še kopičijo, a nam je obenem tudi močno olajšala življenje – tudi na počitnicah oziroma na poti v tujini. No, če jo znamo izkoristiti sebi v prid, seveda.

Pametni mobilni telefoni imajo denimo izjemne zmogljivosti: poleg klicev in sporočil nam omogočajo skorajda brezmejno povezanost s svetom prek brezžične internetne povezave, so naš osebni vodič s skrbno naštudiranimi zemljevidi celotnega sveta, prav tako pa lahko zelo dobro poskrbijo tudi za naše osebne finance. In vse to nam tako doma, še bolj pa v tujini, pride izjemno prav.

Plačilo parkirnine še nikoli ni bilo tako enostavno

Foto: Shutterstock

Če na svojem pametnem telefonu uporabljate aplikacijo Aircash, lahko na Hrvaškem in v številnih drugih evropskih državah denimo enostavno in hitro plačate tako cestnine in parkiranje, kot tudi točenje goriva, nakupe v trgovini ter razne storitve. Gre za mobilno aplikacijo, ki temelji na inovativni tehnologiji in uporabnikom omogoča enostavno upravljanje financ in plačevanje prek pametnega telefona. Gre za preprosto, hitro, in varno mobilno denarnico, ki uporabnikom omogoča polaganje, shranjevanje in prenos denarja v digitalni obliki.

Aircash je prisoten že na več kot 100.000 prodajnih mestih in ima več kot 600.000 uporabnikov. Poleg Slovenije trenutno deluje tudi na trgih Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Španije, Romunije, Grčije in Cipra, s svetlobno hitrostjo pa se širi tudi v druge države članice EU. Na Hrvaškem lahko denimo z Aircash mobilno aplikacijo enostavno plačate parkiranje v več kot 70 mestih po državi se tako izognete nepotrebnim težavam z iskanjem parkirnih mest in iskanjem gotovine.

Čez cestnino kot 'šus'

Aircash uporabnikom omogoča tudi polnjenje ENC (Electronic Toll Collection) za lažje in hitrejše potovanje po hrvaških avtocestah. Prek aplikacije Aircash lahko preprosto napolnite svoj ENC račun, s čimer se vam ni več treba ustavljati na cestninskih postajah in čakati v vrstah. Poleg tega lahko z nekaj kliki v aplikaciji plačate vozovnice za avtobuse ter katamarane in trajekte Jadrolinije ter si tako zagotovite nemoteno potovanje po hrvaških otokih in mestih.

Aplikacija Aircash je popolna izbira za vse popotnike in počitnikarje. Ne le, da omogoča hitro in enostavno plačevanje blaga in storitev, z nekaj kliki lahko prek nje pošljete denar svojcem in prijateljem z enega na drug konec sveta, izjemno uporabna pa je tudi za tiste, ki si želite plačevati položnice in račune brez provizije, direktno iz domačega naslonjača.

Po e-vinjeto za sedem držav kar v Aircash Foto: Getty Images Nič več čakanja, e-vinjeto kupite v trenutku, ko se vozite proti meji. Zdaj lahko z le nekaj kliki v aplikaciji Aircash kupite tudi e-vinjeto, in sicer je na voljo za sedem držav: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Bolgarija in Romunija. V aplikaciji kliknite Storitve in v kategoriji Prevoz izberite možnost Kupi e-vinjeto, izberite državo, vpišite registrsko oznako vozila in rok veljavnosti te potrdite nakup.

Poskrbite za popoln nadzor nad vašimi stroški

Aircash denarnico lahko na izbranih prodajnih mestih (bencinske črpalke, kioski ...) vedno brezplačno napolnite z gotovino, z bančno kartico, vplačilom preko IBAN ali prenosom denarja od drugih Aircash uporabnikov. Sredstva so takoj na voljo tako v aplikaciji, kot tudi na predplačniški kartici Aircash Mastercard, ki jo sprejmejo po vsem svetu.

Predplačniška kartica Aircash Mastercard ima veliko prednosti: na voljo je na na tisočih prodajnih mestih partnerjev Aircash po Evropi, aktivacija kartice pa je mogoča s skeniranjem kode QR, brez papirologije, čakanja in brez mesečnih stroškov. Na en Aircash račun imate lahko vezanih do pet kartic in na vsaki od njih določite dnevne in mesečne limite, kar omogoča popoln nadzor nad stroški. Povsem brez skrbi ste lahko tudi v primeru kraje ali izgube Aircash Mastercard, saj jo lahko vedno zaklenete v aplikaciji in uporabite novo.

Poletni oddih je namenjen počitku in sprostitvi, zato nikar ne dovolite, da vam dopust pokvarijo zastoji na cesti, polni ali zamujeni trajekti, večno iskanje drobiža ali pozabljene oziroma še huje izgubljene denarnice. Če boste imeli ob sebi pametni telefon, na katerem je naložena aplikacija Aircash, lahko daste možgane na "off" in se prepustite uživanju na plaži.

Mobilna aplikacija Aircash brezplačno omogoča: polog denarja od najmanj pet evrov pa do največ 700 evrov,

plačevanje računov, tudi s QR-kodo,

plačevanje prevoznih storitev, parkiranja in nakup vozovnic za avtobuse, katamarane in trajekte ter drugih storitev, ki so na voljo v aplikaciji,

plačevanje na plačilnih mestih s kartico Aircash Mastercard,

dvige na bankomatih po svetu,

brezplačna je tudi mesečna članarina za aplikacijo in kartico.

Denarnico napolnite z gotovino ali nakazilom

Če želite tudi vi enostavno upravljati svoje finance in izvajati hitra plačila prek mobilnega telefona, je Aircash prava izbira za vas. Pridružite se že več kot 600 tisoč uporabnikom aplikacije Aircash.

Aircash je prisoten na več kot sto tisoč prodajnih mestih, kjer lahko na svojo mobilno aplikacijo brezplačno položite gotovino. Denarnico v mobilni aplikaciji pa si lahko napolnite tudi z nakazilom prek plačilnih kartic Visa, Mastercard, Maestro, Diners, JCB, Discover … Nakažete lahko od pet do 700 evrov, s katerimi lahko nato enostavno plačujete kar s svojim pametnim telefonom, po želji pa si lahko nastavite tudi limit in s tem še dodatno zavarujete svoja sredstva na mobilni aplikaciji.

Enostavna nakazila prijateljem in družini

Nakazila med uporabniki Aircash so enostavna, predvsem pa so izvedena v trenutku. Vaš prijatelj bo takoj, ko boste izvedli nakazilo, prejel sredstva, jih lahko dvignil na bančnem avtomatu ali pa porabil za storitve partnerjev Aircash v njihovi aplikaciji.

Z Aircash do elegantnega izdelka za na plažo Foto: Shutterstock Da bo dopustovanje na morju še lepše, pa pri Aircashu prav tako ravnokar podarjajo tudi brezplačno Aircash brisačo prvim stotim bralcem, ki se prijavijo na linku. Prijavite se in se razveselite elegantne brisače za uživanje na plaži. V obrazec se morate prijaviti z enakim e-naslovom in telefonsko številko, kot ste ju uporabili za prijavo v aplikacijo Aircash. Vpišite se za brisačo Aircash

Brezplačno plačevanje položnic

Plačilo položnic lahko z denarnico Aircash izvedete brez plačila provizije. QR-kodo na položnici enostavno skenirate in plačate račun. Ne glede na število plačanih položnic uporaba denarnice Aircash ne predpostavlja mesečne naročnine, zato je to vsekakor spletna denarnica, ki jo je vredno imeti.

Predplačniška kartica, ki ne vključuje vaših osebnih podatkov

Mobilno aplikacijo Aircash lahko uporabljate samostojno brez plačilne kartice, lahko pa se odločite tudi za predplačniško kartico Aircash Mastercard. Kupite jo lahko že za samo pet evrov, naročite pa jo kar prek spleta. Tristopenjska aktivacija predplačniške kartice, ki jo boste prejeli po pošti, je preprosta in brezplačna.

Ena izmed glavnih prednosti kartice Aircash Mastercard je njena enostavna uporaba. Kartico lahko brezplačno aktivirate prek aplikacije in jo nato enostavno upravljate ter nastavite želene limite. Poleg tega vam Aircash zagotavlja visoko varnost uporabe kartice, saj lahko kadarkoli blokirate ali odblokirate kartico ter spremljate svoje transakcije v realnem času.

Še ena posebnost kartice Aircash Mastercard je, da kartica ne vsebuje vaših osebnih podatkov in ni povezana z vašim bančnim računom, zaradi česar je nakupovanje na spletu še varnejše. Sredstva lahko tako kot pri mobilni aplikaciji dodajate z gotovino ali bančno kartico, stroške lahko upravljate z do petimi karticami, povezanimi z eno denarnico Aircash.

S predplačniško kartico Aircash Mastercard lahko plačujete na spletu, v trgovinah, restavracijah in povsod, kjer sprejemajo plačila Mastercard.

Idealna rešitev za turiste, ki dopustujejo na Hrvaškem Foto: Gregor Pavšič Aircash se je izkazal tudi kot idealna rešitev za turiste, ki pogosto potujejo na Hrvaško. S pomočjo aplikacije lahko enostavno plačujete prevozne storitve, parkiranje in nakup vozovnic za avtobuse, katamarane in trajekte. Tako vam ni treba skrbeti za gotovino, saj imate vse na dosegu svojega pametnega telefona. Ne zapravljajte več časa in se pridružite vse večjemu številu uporabnikov mobilne aplikacije Aircash, ki že uživajo v enostavnem upravljanju financ in hitrem ter varnem plačevanju prek svojega pametnega telefona. Bodite del prihodnosti finančnih storitev in odkrijte prednosti Aircasha že danes.