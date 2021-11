Novembra je najcenejši … denar

Oglasno sporočilo

Če le izkoristite veliko jesensko akcijo potrošniških kreditov Sberbank banke. Jesenske podražitve energentov, hrane in vozil so morda šele začetek večjega vala podražitev, ki sledi v prihodnjih mesecih. Prav zato se velja za kakšno pomembnejšo naložbo odločiti čim prej, preden bo vložek še višji. Nimate (dovolj) denarja? Ni panike, zadeva je rešljiva z dostopnim kreditom.

V Sberbank banki so pripravili veliko jesensko akcijo potrošniških kreditov za male in velike nakupe, kot so nakup vozila, prenova doma, nakup opreme, morda sanjske počitnice daleč stran … ali pa nakup novega televizorja, računalnika oziroma pametnega telefona, pač tehnoloških naprav, ki bodo v najbolj pričakovanem novembrskem koncu tedna, na t. i. črni petek, dodatno znižane.

A pozor – akcijska ponudba potrošniških kreditov Sberbank velja le do konca novembra. Ne glede na to, katero vrsto potrošniškega kredita izberete, npr. Ekspres kredit, klasični potrošniški kredit, Hitri kredit za komitente itd., vam v času akcije v Sberbank banki prepolovijo stroške odobritve kredita.

Za vse, ki želijo še jeseni vstopiti v nov topel dom, pa je nadvse mikavna akcijska ponudba stanovanjskih kreditov , kjer so na voljo tudi stanovanjski krediti z res ugodnimi akcijskimi obrestnimi merami in ročnostjo do deset let, pri spremenljivih obrestnih merah pa lahko odplačilna doba znaša tudi do 360 mesecev (30 let).

Potrebujete denar res ekspresno? Nič hudega. Ekspres kredit je na voljo za stranke vseh bank, do gotovine (znesek je navzgor omejene na 15 tisoč evrov) pa pridete že v štirih urah. Za vse vaše male in velike želje so tu tudi drugi ugodni potrošniški krediti, ki prinašajo ugodne fiksne in spremenljive obrestne mere, ponudbo pa velja takoj preveriti s pomočjo praktičnega spletnega informativnega izračuna in izračuna kreditne sposobnosti .

Prav mogoče boste želeli svoje finančno poslovanje preseliti na Sberbank banko. Zakaj? Ob odprtju Direkt računa boste namreč kar dve leti vse najpogostejše bančne storitve opravljali za vsega 0,99 evra na mesec. Še več, tudi po izteku promocijskega obdobja bo Direkt račun ostal izjemno ugoden, saj redni strošek vodenja računa po trenutni tarifi znaša vsega 1,5 evra na mesec. Odprite račun na daljavo , brez obiska banke, in se pridružite številnim zadovoljnim imetnikom. Za odprtje potrebujete le pametni telefon ali osebni računalnik.

Z ugodnejšim kreditom poplačajte starega

Že imate kredit, ki niti približno ni tako ugoden, kot so krediti trenutno? Ugoden potrošniški kredit lahko uporabite tudi za poplačilo obstoječih, manj ugodnih kreditov, lizingov, obveznosti kreditnih kartic ali pa različne mesečne obroke spremenite v enega. Tako boste ubili več muh na en mah, s prihranki na račun ugodnejšega kredita pa si lahko privoščite dodatno "nagrado".

A, B, C najema kredita

Čas je, da prevzamete nadzor nad osebnimi financami. Na srečo se vam za izboljšanje finančnega stanja ni treba odpovedati življenjskemu slogu. Tole o odgovornem ravnanju s finančnimi sredstvi pravijo strokovnjaki:

Naučite se spremljati svoje finančno stanje. Čim bolj natančno si zapisujte, za kaj ste porabili denar, oz. vodite evidenco prihodkov in izdatkov – pri tem si lahko pomagate z brezplačno preglednico ali aplikacijo Toshl. Če vam je lažje, lahko za spremljanje osebnih financ uporabite tudi papirnato beležko ali katero od spletnih oz. mobilnih orodij.

Ustvarite si proračun osebne porabe. V njem določite, katere so vaše prioritete, in se jih nato tudi držite. Le tako se boste izognili kopičenju odvečnih stvari v omarah in ropotarnicah. Naučili se boste tudi, kako ločevati med željami in potrebami ter kako omejiti impulzivne nakupe. Ne pozabite razmisliti še o prihodnosti – nekaj odstotkov rednega prihodka namenite tudi dolgoročnemu varčevanju.

Postavite si jasne cilje za prihodnost. Če boste vedeli, za kaj varčujete, npr. zimsko potovanje na Kanarske otoke, se boste veliko lažje odpovedali novemu modelu sončnih očal, ki jih v resnici ne potrebujete.

Nakupujte premišljeno. Pred nakupom si vzemite dovolj časa za premislek. Ali izdelek res potrebujete? Ali vas je za nakup premamil le oglas, razprodaje ali občutek, da je to res poceni?

Omejite število kartic. Ste vedeli, da ima Slovenec v povprečju kar tri plačilne kartice? Ni razloga, da bi imeli več kot eno kreditno kartico. Priporočamo, da vse finančne storitve združite na enem mestu. Tako boste lažje nadzorovali svojo porabo in vedno vedeli, koliko si lahko privoščite. Ko razmišljate o tem, katero kreditno kartico bi obdržali, izberite tako, ki vam bo omogočala največ funkcionalnosti.

Preverjeno dobra izbira Napisano potrjujejo tudi domači mediji in raziskave. V raziskavi Najugodnejša banka, ki jo revija Moje finance izvaja že od leta 2009, je Sberbank banka dosegla prvo mesto na področju potrošniških kreditov med 14 bankami in hranilnicami v Sloveniji z najugodnejšo ponudbo potrošniškega kredita s spremenljivo obrestno mero za znesek 10.000 evrov in odplačilno dobo pet let. V raziskavi Net promotor score (NPS), ki meri zadovoljstvo strank in ki jo je izvedla agencija za marketinško svetovanje Valicon, je Sberbank banka letos dosegla najboljši rezultat med konkurenčnimi bankami v Sloveniji.

Misel iz naslova drži kot pribita – novembra je res najcenejši denar, če le zavijete v Sberbank banko in si zgledno uredite osebne finance.

Naročnik oglasnega sporočila je SBERBANK D.D.