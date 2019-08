Zlato je najdražje v zadnjih šestih letih

Oglasno sporočilo

Cena zlata je skočila na najvišjo raven v zadnjih šestih letih. Od konca prejšnjega leta do danes je zrasla za neverjetnih 15 odstotkov. Dejstva, ki so vplivala na skok cene, so enaka tistim, ki navadno vplivajo na ceno zlata. To so geopolitična nestabilnost (vojne, trgovinski vojne ...), obrestna mera v Ameriki in vrednost dolarja.

Geopolitična nestabilnost (vojne, trgovinske vojne, teroristični napadi in podobno): Zlato je na splošno varno finančno zatočišče v obdobjih nestabilnosti. Če nepričakovani dogodki izzovejo velike cenovne oscilacije na finančnih trgih, vlagatelji v takšnih primerih kupujejo zlato, saj je prav to stabilno in ne izgublja preveč svoje vrednosti.

Obrestna mera ameriške centralne banke: Nižja obrestna mera vpliva na nakup zlata. Varčevanje v valutah se manj izplača, kadar so obrestne mere nizke, saj je dobiček s tem manjši. Zaradi tega se mnogi v obdobjih, ko so obrestne mere prenizke, odločajo za varčevanje v zlatu.

Vrednost dolarja: Cena zlata se izraža v dolarjih. Slabšanje ameriškega dolarja predstavlja zlato manj vrednim za lastnike drugih svetovnih valut, kar navadno vpliva na rast cene.

Če se osredotočimo na obdobje, ko se je trend rasti začel, lahko jasno vidimo razloge, zaradi katerih se je cena zlata začela dvigovati. Ekonomska poročila v Združenih državah Amerike so to leto začela nakazovati mogoče pešanje ameriškega gospodarstva. Po vsem tem so vlagatelji postali prepričani, da bo ameriška centralna banka hitro zmanjšala obrestno mero. To se je tudi zgodilo 31. julija, po sestanku odbora za odprti trg. Hitro po zmanjšanju je ameriški predsednik Donald Trump napovedal nove desetodstotne carinske obdavčitve na vse blago, uvoženo iz Kitajske. Ta izjava je šokirala trg in cena zlata je skočila na najvišjo raven v zadnjih šestih letih.

Prihodnja smer gibanja cene zlata

Večina analitikov (med katerimi so tudi tisti iz Goldman Sachsa) trenutno meni, da se trgovinska vojna morda ne bo končala to leto, sploh pa ne pred prihajajočimi volitvami v ZDA prihodnje leto.

Ameriška centralna banka je stisnjena v kot in bo morda morala zmanjšati obrestno mero, da bi s tem preprečila večje pešanje ameriškega gospodarstva.

Če ti dve dejstvi ostaneta na vrhu, je malo verjetno, da bo cena zlata začela padati. Če se zgodi nenadni preobrat v trgovinskih pregovorih med Ameriko in Kitajsko, bi se lahko položaj hitro spremenil, s tem pa bi zlatu padla cena.

Fortrade v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 76 odstotkov maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Morate razmisliti, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne predstavlja ne ponudbe, ne povpraševanja, ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev in za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni glede točnosti ali popolnosti teh podatkov, zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasne vsebine je Fortrade.