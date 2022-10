Zlato, diamanti, srebro? Ne, to je trenutno najstabilnejša investicijska priložnost.

Osmij je s svojo kristalno obliko v zadnjih letih na trgu plemenitih kovin postal prava zvezda. V investicijski obliki se na trgu pojavlja od leta 2014, saj ga šele zadnja leta lahko kristalizirajo. Kljub temu je v tem času zaradi edinstvenih lastnosti med investitorji postal zelo priljubljen. Kako tudi ne, ko pa omogoča res edinstveno priložnost za zaslužek.

Finančna priložnost v materialnih sredstvih

Dejstvo je, da živimo v turbulentnih časih. V časih, ko postajajo tudi gradbeni materiali vse manj cenovno dostopni. Les postaja dražji, nemotena oskrba s plinom in oljem postaja vse bolj vprašljiva, negotova. Mednarodne posledice vojne v Ukrajini naraščajo iz dneva v dan. Svet se spoprijema s številnimi vsakodnevnimi izzivi, ki med ljudmi povzročajo zaskrbljenost in negotovost. Zdi se, da živimo v času, ko je zelo pomembno, da se finančno osamosvojimo, da spoznamo načine, kako zavarovati svoje premoženje, finance ter v isti sapi, kako najti tudi možnosti in priložnosti, da svoje premoženje oplemenitimo. V tej luči številni svojo priložnost iščejo v materialnih sredstvih, ki so, gledano tudi skozi zgodovino, od nekdaj ponujala razmeroma visoko stopnjo zanesljivosti. V naboru raznolikih materialnih sredstev je med vsemi v zadnjih letih prav posebno mesto zavzel osmij, ki izstopa zaradi očitnih in različnih razlogov – ni ga moč ponarediti, je izredno redek in omogoča edinstvene investicijske priložnosti.

1. Ni ga moč ponarediti

Osmij ima največjo volumensko gostoto izmed vseh kemijskih elementov in spojin, zato ga ni mogoče ponarediti z običajnimi postopki vgradnje ponarejenega jedra. Vsak kos certificiranega kristalnega osmija ima svojo 3D-strukturo v varni centralizirani bazi podatkov. Kristalinska struktura vsakega kosa osmija, znana tudi kot "osmijev prstni odtis", je povezana z identifikacijsko kodo posameznega osmija. Slednja je do 10.000-krat bolj natančna kot prstni odtis človeka. Med postopkom certificiranja se kristalni osmij skenira do nanometra, poleg tega ne obstaja material z enako gostoto, kot jo ima osmij. Ker ima osmij med vsemi naravnimi kemijskimi elementi največjo gostoto lahko že preprost test prepozna ponaredek. Vsakdo, ki pozna osmij, lahko prepozna njegovo pristnost tudi po edinstvenem modrem odtenku. Prav tako ga ni mogoče prodati brez podatkov o lastniku in kode za spremembo lastništva. S tem je osmij neuporaben v primeru kraje, s čimer velja za varno naložbo.

2. Preprodaja

Dandanes že obstaja sekundarni trg za kristalni osmij, ki je namenjen vsem vlagateljem v opredmetena sredstva (t. i. tržnica osmija; Osmium Marketplace, op. p.). Tam z zasebniki že trguje okoli 1.400 trgovcev in posrednikov iz vsega sveta.

Ingo Wolf, direktor Osmium inštituta Nemčija Za uvoz osmija je sicer pristojen regionalni inštitut v posamezni državi. V Sloveniji je to Osmium inštitut Slovenija, ki tesno sodeluje s krovnim inštitutom v Nemčiji, edinim inštitutom na svetu, pooblaščenem za certificiranje osmija. V Sloveniji je prek Osmium inštituta Slovenija, ki je edini pooblaščen za distribucijo in neposredno prodajo izdelkov inštituta Osmium − Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium, na voljo celoten portfelj produktov, vključno s produkti po naročilu.

Če ste v dvomih glede pristnosti posameznega kosa osmija, se lahko obrnete na enega izmed inštitutov za prodajo osmija po svetu.

Na svetu je dvajset Osmium inštitutov, vsako leto pa se vsakič v drugi državi sestanejo vsi direktorji in razpravljajo o aktualnih zadevah, pravi Ingo Wolf, direktor Osmium inštituta Nemčija.

Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija Letos so se oktobra sestali na Hrvaškem, dodaja Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija. V Osmium inštitutu Slovenija vam zagotavljajo zanesljive storitve, ažurne informacije in strokovno svetovanje, preprost proces naročila, varno in zavarovano dostavo ter diskretnost. Ne zamudite priložnosti, kot je še ni bilo, in postanite lastnik najplemenitejše med vsemi plemenitimi kovinami.

Osmij se sicer prodaja izključno v fizični obliki, pri čemer ima vsak kos čistino 99,9995 odstotka. Zraven prejme vsak lastnik osmija dvostopenjski certifikat (identifikacijski certifikat posameznega kosa osmija in certifikat lastnika osmija), katerega izdajatelj je Osmium Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH iz Nemčije.

Zelo pomembno je omeniti tudi, da se osmij ne stara; obstaja že milijarde let, obstajal bo še naprej, pri tem pa ne bo izgubil svoje površinske strukture.

3. Redkost

Eden izmed razlogov, zakaj se o osmiju govori samo v presežkih, se skriva v posebnih lastnostih te redke plemenite kovine. Osmij odlikuje predvsem edinstven modro srebrn in modro bel čaroben sijaj. Zanj je prav tako značilen edinstven odboj, saj se še posebej čarobno zalesketa ob odboju sončne ali LED-svetlobe. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant. Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, ampak tudi najredkejši neradioaktiven element nasploh, in je redkejši od zlata ali srebra. Prav tako je osmij v kristalni obliki tudi najdražja plemenita kovina.

Svetovni trg osmija je sicer vreden okoli 200 milijard evrov. Celotna razpoložljiva količina osmija je le 44 tisoč ton. Dejstvo je, da potencial za naložbe v osmij raste. Vlagatelji pa špekulirajo, da bo na podlagi redkosti in omejenosti te plemenite kovine dolgoročno mogoče iz osmija iztržiti še veliko več.

Kako se bo osmij razvijal?

Če bo povpraševanje po platini še naprej upadalo zaradi vse večje globalne odvisnosti od elektromobilnosti, bo upadal tudi obseg proizvodnje osmija; po nekaterih ocenah naj bi ga ostalo za izkop nekaj več kot 20 ton. Realne številke je sicer težko natančno definirati in so vedno predmet negotovosti, pa tudi nekatere države svoje vire in rezerve obravnavajo kot državne skrivnosti.

Razpoložljivost osmija je bila vedno omejena zaradi naravne redkosti in soodvisnosti od proizvodnje platine. Hkrati je treba dodati, da ni povsem nemogoče, da osmij ne bi dosegel statusa plačilnega sredstva, kar pomeni, da bi ga bilo moč fizično prenesti z ene oseben na drugo. Z osmijem se ne trguje na borzah, prav tako pa se tudi ne prodajajo njegovi "derivati". Na voljo je samo kot fizično in resnično blago.

Kaj je treba še upoštevati pri vrednotenju opredmetenih sredstev? Samo oprijemljiva sredstva, katerih pristnost je mogoče dokazati, so lahko prodana ali zamenjana drugi osebi. In spet smo pri točki, ki predstavlja vse prednosti osmija. Osmij ima najvišjo vrednost gostote med vsemi materiali, zato ga je enostavno transportirati. Po drugi strani pa ga ni mogoče ponarediti, saj se med postopkom certificiranja natančno skenira, celo do nanometra.

Tržnica osmija

Dobra novica je, da se, kot že omenjeno, že vzpostavlja vznemirljiv sekundarni trg osmija, k čemur v veliki meri prispeva tako imenovana tržnica osmija. Plemenite kovine so bile vedno obravnavane kot zanesljivo opredmeteno premoženje, osmij pa lahko v tem desetletju v smislu naložbenih priložnosti prehiti tako zlato kot srebro. Na tem mestu je vredno omeniti, da je osmij zadnji izmed osmih plemenitih kovin na trgu. Deveta plemenita kovina ne obstaja. Malo je tudi verjetno, da bodo najdena nova območja za izkop osmija.

Cenovni trendi na trgu osmija

1. Velika zaželenost osmija

Če bi potreba po osmiju presegla njegovo razpoložljivo količino, bi cene kristalnega osmija lahko poskočile v nebo. To bi bila posledica manjše proizvodnje platine, saj je količina osmija neposredno povezana z njeno proizvodnjo.

2. Zmanjšanje količine osmija

Vsako leto se določena količina osmija, trenutno ta zajema okoli tri odstotke, nameni izdelavi nakita. Če bo povpraševanje po osmiju naraslo, bo njegovih zalog vedno manj, izdelava nakita pa bo še naprej naraščala. To pomeni, da bo količina osmija, ki se namenja izdelavi nakita, ostala ista ali pa se bo rahlo povečala. Zaloge osmija bodo ostale iste ali pa jih bo manj, zato bo delež osmija, ki ga bomo porabili, hitro močno narasel. Posledično ga lahko na koncu zmanjka.

Obeti

Dozdajšnji podatki kažejo, da cene osmija ni mogoče primerjati s preostalimi dobrinami, blagom ali dragocenimi kovinami. Če osmij dodate večjemu portfelju ali skladu, vam bo omogočil večjo raznolikost in zaščito vrednosti.