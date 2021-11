Zdaj je na vrsti vaša zgodba o uspehu

SID banka je slovenska spodbujevalna, razvojna in izvozna banka ter osrednja institucija financiranja zelenega in trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva.

SID banka ni klasična banka kot preostale poslovne banke v Sloveniji, saj v njej ne morete odpreti bančnega računa, prenesti plačilnega prometa ali plačati položnic, a je kljub temu nepogrešljiv bančni partner pri financiranju vaših poslovnih idej.

SID banka je razvojna in izvozna banka

S storitvami, ki jih ponuja, spodbuja konkurenčnost gospodarstva, pomaga k odpiranju novih delovnih mest, boljšim poslovnim uspehom podjetij ter skrbi za zeleni in trajnostni razvoj Slovenije. Pri tem je ena od finančno najbolj angažiranih bank.

Z različnimi vrstami posojil in zavarovanji SID banka slovenskim podjetjem omogoča, da izkoristijo nove priložnosti, razvijajo nove storitve, povečajo rast, izboljšajo svojo konkurenčnost ali razširijo svoje poslovanje v mednarodno okolje. Prednosti SID banke so raznovrstnost ter ugodnost lastnih in tujih finančnih virov, programi z daljšo ročnostjo, večje prevzemanje tveganj, nižje cene storitev in drugi ugodnejši pogoji.

Trajnost je vpeta v njihovo poslanstvo, vizijo in vrednote

Velik poudarek namenjajo projektom, ki omogočajo prehod slovenskih podjetij na bolj krožne in trajnostne poslovne modele. | Vir: SID banka V SID banki so eni izmed prvih pobudnikov koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji, saj so pobude začeli pred več kot desetletjem, s financiranjem trajnostnih in zelenih projektov pa še bolj utrjujejo svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva Slovenije. Presojo podjetij z vidika trajnosti so sprva zasnovali na podlagi sistema ocenjevanja petih bilanc (finančne, surovinske, okoljske, energetske in inovacijske bilance), ki je podal široko sliko tako o trajnostnih praksah v podjetjih kot o njihovi tehnološki in kadrovski zmožnosti, pa tudi o prehodu v poslovni model krožnega gospodarstva. V postopke financiranja vseh razpoložljivih kreditov so vkomponirali že tudi ESG-dejavnike (Environment - okoljsko, Social - družbeno, Governance - upravljavsko). So tudi prvi slovenski izdajatelj zelene obveznice, izdali so jo leta 2018 in jo uporabljajo kot ugodnejši vir financiranja projektov krožnega gospodarstva.

SID banka je vpeta v oblikovanje in izvajanje dolgoročnih razvojnih strategij Republike Slovenije

Poleg izvajanja storitev financiranja in zavarovanj SID banka deluje tudi kot osrednji kanal plasiranja državnih in evropskih sredstev v gospodarstvo. | Vir: SID banka Deluje kot osrednji kanal plasiranja državnih in evropskih sredstev v gospodarstvo. Sodeluje z mednarodnimi razvojnimi finančnimi institucijami in združenji, poudarek pa ostaja na sodelovanju s poslovnimi bankami. SID banka aktivno sodeluje tudi z razvojnimi inkubatorji, zbornicami in izobraževalnimi institucijami ter je upravljavec Sklada skladov, ki je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.



Vsako leto več podjetij uporablja storitve SID banke

Financiranje podjetja je ena prvih – in najpomembnejših – finančnih odločitev, ki jih sprejme večina lastnikov podjetij. Način, kako se odločite za financiranje svojega podjetja, lahko vpliva na to, kako strukturirate in vodite svoje podjetje.