Zavarovalnica Sava v prevzem Ergovih dejavnosti na Hrvaškem

Zavarovalnica Sava prevzema aktivnosti nemške zavarovalniške skupine Ergo na Hrvaškem, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Pozavarovalnice Sava. Kupoprodajno pogodbo za stoodstotni delež v družbah Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje bodo z družbama Ergo Austria International in Ergo Versicherung podpisali danes.

Skupina Sava Re je v lani sprejetem strateškem načrtu skupine za obdobje 2017-2019 predvidela tako organsko rast kot rast s prevzemi na trgih zunaj Slovenije. Skupina je sicer poleg Slovenije prisotna na trgih Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije in Kosova.

Marca so v Pozavarovalnici Sava objavili, da kupujejo zavarovalnico Energoprojekt Garant, manjšo srbsko zavarovalnico, specializirano za gradbena in odgovornostna zavarovanja, in jo nameravajo pripojiti svoji obstoječi hčerinski družbi v Srbiji.

Prihodki višji, dobiček manjši

Skupina Sava Re je lani zbrala 517,2 milijona evrov bruto premij, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2016, čistega dobička pa je bilo za 31,1 milijona evrov, kar je 5,5 odstotka manj. Bruto škode so bile namreč s skoraj 310 milijoni evrov za 14,9 odstotka višje kot leto prej.

Zavarovalnica Sava, ki je del skupine Sava Re in poleg nekdanje Zavarovalnice Maribor združuje še novomeško Tilio ter hrvaški družbi Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje, je leto 2017 sklenila s 25 milijoni evrov čistega dobička, kar je bilo za šest odstotkov več kot v 2016. Ob tem so obračunali za 365,7 milijona evrov kosmate premije, dobrih pet odstotkov več kot leto prej. Izplačali so za 236,6 milijona evrov kosmatih škod, kar je petino več kot v 2016.