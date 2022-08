Zadnji čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem

Med biseri hrvaške Istre je tudi mesto Umag.

Čas, ki ga med dopustom preživimo ob Jadranu, je vedno nekaj posebnega. Mediteransko podnebje nam pomaga, da se popolnoma odklopimo od vsakdanjih skrbi in si napolnimo baterije, vonj po morju nas napolni s svežo energijo, večerni sprehodi po obmorskih mestih pa nas ponesejo v daljne kraje. Če bi imeli ob morju svoj apartma, bi se za hiter pobeg na obalo lahko odločili vsak konec tedna. Tako bi imeli svojo oazo sprostitve vedno na dosegu roke. Umag je zaradi bližine in svoje očarljivosti idealno mesto, kjer si lahko ustvarimo svoj sanjski kraj za preživljanje časa ob morju.

Takoj ko začutite vonj Jadranskega morja v zraku, je jasno, da ste na posebnem mestu, ki lahko postane vaš novi dom na morju.

Apartma ob morju z garažo, opremljen, že od 139.148,10 evra

Eno od najbolj priljubljenih istrskih mest lahko postane vaš dom ob morju

Apartmajski kompleks Garden Palace Umag leži tik ob morju.

Umag je eno od najbolj priljubljenih istrskih mest. Ustanovljeno je bilo v času rimskega cesarstva na nekdaj majhnem otoku. Skozi stoletja je postalo veliko trgovsko središče regije in prejelo naziv "Hrvaška vrata v Evropo". Slikovite ozke tlakovane uličice z idiličnimi hišami, ki v romantično oguljenih srednjeveških pročeljih nosijo bogate zgodbe preteklega časa. Veliko k zgodovinski vrednosti mestnega jedra pristavijo še cerkve, zgrajene med 14. in 16. stoletjem.

Predvsem se Umag kot priljubljeno letoviško mesto poleti spremeni v turistično destinacijo, ki ponuja pestro večerno dogajanje s pisanimi obmorskimi stojnicami in prisrčnimi lokali z živo glasbo. Če bi radi doživeli pravo počitniško vzdušje, je Umag zagotovo prava izbira.

Že pred tisočletji je bilo mesto zatočišče rimskih plemičev, ki so si ob istrski obali uredili svoje poletne rezidence. Predvsem ob obali severno od Umaga tako najdemo veliko razkošnih podeželskih vil.

Skoraj dve tisočletji pozneje lahko le streljaj iz mestnega jedra v moderni palači udobja Garden Palace Resort znova odkrijete duh starorimskega izobilja in užitka.

V sklopu kompleksa je tudi bazen.

Vaš novi dom na morju

Na voljo so apartmaji v velikosti od 26,99 m2 do 124,50 m2

Tik ob morju je v Umagu razkošno apartmajsko naselje s štirimi stavbami, ki imajo vse tudi dostop do morja in omogočajo dragocen pogled na morje.

V neposredni bližini so sprehajalne poti do pristanišča in starega mestnega jedra, v sklopu apartmajskega kompleksa so tudi restavracija, bar ter vrt z bazenom.

Na voljo so popolnoma opremljeni apartmaji s pohištvom, belo tehniko, kopalniško opremo, tako da so pripravljeni na takojšnjo uporabo.

Apartmaji različnih velikosti in položajev, ki imajo tudi terase s pogledom na morje, manjše lože oziroma balkone ali francoske balkone, so bili zgrajeni leta 2009.

Nakup nepremičnine na Hrvaškem je naložba, ki je ne boste obžalovali.

Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 26,99 m2 do 124,50 m2 neto površin. Za vse, ki imajo radi velike zunanje lastniške površine, apartmaji omogočajo velike atrije (tudi do 51,82 m2) ter velike terase (tudi do 106,02 m2). Parkiranje je omogočeno v garaži ali na nivoju, vsakemu od stanovanj pripada določeno število lastniških parkirnih mest. Preverite ponudbo apartmajev

Udobje, ki ga prinašajo obmorski apartmaji

Zagotovite si svoj lasten pogled na morje.

V bližini apartmajskega kompleksa je na voljo vsa infrastruktura, ki jo potrebujete za udobno preživljanje časa ob morju. Okolica pa je primerna tudi za aktivno preživljanje prostega časa, saj so na voljo številne poti, primerne tudi za kolesarjenje.

V bližini so plaže za različne okuse. Obiščete lahko plažo Dante, glavno plažo v Umagu, plažo Laguna Stella Maris in druge priljubljene turistične točke, kot sta vodni park Aquapark Istralandia in golf igrišče Adriatic Kempinski.

V okolici je na izbiro veliko odličnih restavracij, kot so Konoba Buščina in Konoba Nono ter številne druge v starem mestnem jedru. Na dosegu roke so tudi drugi jadranski biseri, kjer so nepozabni spomini zagotovljeni: Rovinj, Motovun, pa tudi Portorož in Trst. Najbližje letališče Pulj je od Garden Palace Resorta oddaljeno 89 km.

V uri in pol do sanjskega doma ob morju

Ob kompleksu Garden Palace Umag je na voljo vsa infrastruktura za udobno bivanje.

Garden Palace Resort je iz Ljubljane oddaljen le uro in pol vožnje. Ko bo Hrvaška sprejeta v schengensko območje, bo to poenostavilo potovanje tja, zaradi česar bodo nepremičnine na Hrvaškem še bližje.

Nakup nepremičnine ob Jadranskem morju na Hrvaškem je tudi odlična naložbena priložnost, saj bodo po sprejetju Hrvaške v schengensko in evroobmočje cene nepremičnin gotovo narasle, zato je zdaj res pravi čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem. Z lastnim stanovanjem na morju pa si lahko zagotovite tudi stalen vir prihodka, če boste nepremičnino oddajali v najem.