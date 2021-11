Z vsakodnevnimi rituali proti izzivom hitrega življenjskega sloga

Oglasno sporočilo

Rituali imajo pomembno vlogo v naših življenjih, še posebej v trenutnih časih, ki so polni negotovosti. Dajejo nam občutek nadzora in možnost, da ustvarimo red v svetu, kjer se vse odvija zelo hitro. Na vsakodnevne rituale prisegata tudi Vanja Rainer, ustanoviteljica blagovne znamke 4kidsandus, in Rok Starič, ustanovitelj blagovne znamke Rok's Nut Butter, ki sta ob skodelici stoodstotno turške kave Franck Crema z nami spregovorila o izzivih, ki jih prinašajo poslovne vode, in načinih, kako si v natrpanih urnikih vzameta čas zase.

Vanja Rainer in Rok Starič Foto: Žiga Intihar

Vanja Rainer je skupaj s partnerjem Juretom iskala izdelke, ki bi pomagali izjemno občutljivi koži njunih otrok. Odločila sta se, da Juretove izkušnje in znanje iz biokemije izkoristita v lastni proizvodnji naravne kozmetike. Tako sta ustanovila podjetje z naravno kozmetiko vrhunske kakovosti 4kidsandus. Začetki pa so bili vse prej kot rožnati.

"Pot do uresničitve je bila kar dolga. Začela sva se udeleževati raznih predavanj, izobraževanj, hodila sva na dogodke uspešnih startupov, ki so podajali svoje izkušnje. V projektih sva dobila najboljše mentorje, ki so naju usmerjali, da nisva naredila preveč napak. Najtežje je bilo preživeti dve leti brez službe, ko moraš poleg sebe nahraniti še štiri otroke, medtem ko gradiš podjetje," je začetke poslovne poti opisala Vanja.

Vsem mladim podjetnikom svetuje, naj verjamejo v svoje ideje in cilje: "Naj si vizualizirajo svoje cilje in naj si jih upajo uresničiti. Nič ni nemogoče, je pa potrebno trdo delo." Ob tem dodaja, da je za uveljavitev na trgu potrebnega kar nekaj časa in potrpežljivosti, pomembno pa je tudi, da se nenehno razvijaš, si inovativen in zagotavljaš dober servis svojim kupcem.

Vanja Rainer Foto: Žiga Intihar

Zgodba Roka Stariča se je začela leta 2015, ko je v iskanju zdravega načina življenja začel delati naravno arašidovo maslo, s katerim je najprej navdušil svoje prijatelje in znance, nato pa se je podal na poslovno pot z blagovno znamko Rok’s nut butter.

"Lansiranje na trg je potekalo v obliki kampanje na Kickstarterju leta 2015. Z uspešno kampanjo, kjer nas je podprlo več kot 230 ljudi z vsega sveta, nam je tako uspelo zbrati vsa sredstva za izdelavo mlina za mletje oreščkov – naprave, ki nam je omogočila večjo proizvodnjo stoodstotno naravnega namaza iz arašidov. In tako se je zgodba Rok's tudi uradno začela," pojasnjuje Rok in dodaja, da mu ne bi uspelo brez zveste ekipe, ki mu stoji ob strani od vsega začetka.

Za začetek poslovne poti si velikokrat predstavljamo morje dokumentov in administracije, ki se morda zdi neobvladljiva. Rok poudarja, da je pri tem zelo pomembna dobra organizacija, in svetuje: "Izjemno pomembna je tudi dobra začetna raziskava, kaj vse potrebuješ na področju administracije. In še to, prosi za pomoč oziroma poglej, na kakšen način je to že naredil nekdo drug."

Rok Starič Foto: Žiga Intihar

Brez česa pa si Rok in Vanja ne predstavljata svojega dneva?

"To je zagotovo jutranja kavica. Brez tega je moj in Juretov dan pokvarjen. Zelo pomembna pa mi je tudi fizična aktivnost – ko na treningu prebudiš svoje telo in se boriš s samim sabo," hitro odgovori Vanja in doda, da so po njenem mnenju vsakodnevni rituali nujni, da se vsaj takrat posvetiš sebi in ne razmišljaš o poslu. Vanja pa na kavo ne prisega samo v času jutranjega rituala, ampak tudi pri razvoju naravne kozmetike, saj kavo vsebujejo tudi nekateri izdelki 4kidsandus.

Tudi Rok se strinja, da se v hitrem tempu življenja premalo zavedamo pomena majhnih ritualov, ki nas sprostijo in razbremenijo naše misli: "Med mojimi rituali je zagotovo pitje kave, ki mi v hitrem tempu življenja predstavlja trenutek, ki si ga vzamem zase. Čeprav je to le tistih kratkih deset minut, mi to omogoča, da se za tisti čas umirim in zadiham. Pa tudi sprehodi z družino. To sta rituala, ki mi pomagata, da si vzamem čas zase in za svojo družino."

Pristna turška kava, ki je navdušila znana slovenska podjetnika

Vsi vemo, da nas delo včasih prevzame, zato blagovna znamka Franck predstavlja najboljši način, da ljudje z zaposlenim življenjskim slogom uživajo ob skodelici kave doma ali na poti. Franck Crema je prava stoodstotno turška kava, ki je z enostavno pripravo in odličnim okusom navdušila tudi Roka in Vanjo.

Zaradi posebne tehnike mletja jo lahko pripravimo na dva načina – na praktičen ali klasičen način v džezvi.



Če imamo dovolj časa, si jo lahko pripravimo na klasičen način v džezvi, ko pa smo na tesnem s časom, lahko izkoristimo priročnejši način priprave – kavo Franck Crema le prelijemo z vročo vodo, jo premešamo in počakamo minuto. Nato lahko uživamo v skodelici kave kjerkoli in kadarkoli želimo. Ne glede na to, kateri način priprave izberemo, kava ohrani bogat okus, peno ter kremast okus čokolade in kakava, ki je naravno prisoten v izbranih zrnih. Za več informacij obiščite spletno stran Franck Slovenija, vse aktualne novosti pa spremljajte na Facebookovi strani Franck Slovenija.



Foto: Žiga Intihar

