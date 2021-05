Vrača še legendarni lokal ob Ljubljanici

Konec leta 2016 je malo pred svojo 20. obletnico dokončno svoja vrata zaprl lokal Maček. Takrat je lastnik Aleš Blinc, sicer predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni v ljubljanskem kliničnem centru, napovedal spremembo koncepta lokala, pritličje je tako na Cankarjevem nabrežju 19 zasedel Čokoladni atelje Dobnik.

Slaščičarna ob Ljubljanici ni nikoli zares zaživela, od epidemije najprej pa je bila večino časa zaprta.

"S Čokoladnim ateljejem Dobnik smo se sporazumno razšli. V zgornjih nadstropjih so še vedno sobe, namenjene turističnim namestitvam, zato tudi koncept lokala ostaja miren," nam je odgovoril Blinc.

Nova najemnika izkušena gostinca

Foto: Ana Kovač V zadnjih tednih, ko so se lokali počasi znova začeli odpirati, se je na mestu, kjer je bila slaščičarna, zgodila sprememba. Vrata je znova odprl lokal z znanim imenom Maček. Nova najemnika sta izkušena gostinca Vito Korošec in Irena Prebil, ki imata v neposredni bližini Mačka že tri znane gostilne v stari Ljubljani, in sicer Julijo, Valvasorja in Robbo.

Kot sta povedala, razumeta, kaj takšna lokacija potrebuje in da bo novi Maček pomenil vrnitev k staremu, a s pridihom 21. stoletja. Poudarek bo znova na kavah, različnih alkoholnih pijačah: od piva, vina pa do koktajlov, prav tako pa bo mogoče dobiti tudi kakšen prigrizek.

Za zdaj je zunanjost

Preobrazba lokala za zdaj še poteka. V notranjosti bodo slaščičarno znova preobrazili v lokal, zato obratuje le zunanja terasa. Kot je dejal Korošec, pričakujejo, da bo celotna nova podoba končana julija.

Po koncu prvotne zgodbe kavarne Maček, leta 2016, je novi najemnik povsem prenovil notranjost, ki si jo lahko ogledate tukaj: