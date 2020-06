Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na dopisni seji odpoklicala Tomaža Beska in Mitjo Križaja z mesta neizvršnih direktorjev upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter za obdobje od 3. junija do konca leta 2022 na njuni mesti imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka.