V Talumu nadaljujejo promocijo tehničnih poklicev med mladimi

Oglasno sporočilo

V Talumu tudi v teh drugačnih, covidnih časih nadaljujejo dobro prakso približevanja tehničnih poklicev otrokom, ki se odločajo o nadaljevanju šolanja. Tradicionalno so pred informativnimi dnevi tudi letos pripravili že 10. praktični prikaz poklicev v Talumu. Tokrat nekoliko drugače, in sicer so danes na svojem kanalu na YouTubu objavili videoprikaz poklicev, ki so že ta trenutek v Talumu med najbolj iskanimi. V videopredstavitvi poklicev so predstavljeni poklici na elektropodročju, na področju strojništva in v livarstvu. Pri pripravi utrinkov iz delovnega procesa je sodelovalo 17 sodelavk in sodelavcev.

Praktični prikaz poklicev je namenjen šolarjem zadnjih razredov in njihovim staršem, ki želijo pobližje spoznati različne poklice in delovne postopke v Talumu. Prikazana so delovna opravila, ki so v praksi povezana s posameznim poklicem ter znanja in spretnosti, ki so potrebne za delovno odličnost.

Oglejte si videoprikaz poklicev in preverite, kje v vsakdanjem življenju najdemo Talumove izdelke.

V Talumu imajo dolgoletno tradicijo izvajanja različnih aktivnosti, da bi mlade seznanili s poklicnimi priložnostmi ter predstavili, kako so se nekoč težaški tehnični poklici z robotizacijo in avtomatizacijo preoblikovali ter krepili vezi med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Prvi praktični prikaz poklicev so v tovarni aluminija pripravili decembra 2011, letos so 10. februarja simbolično pripravili že 10. praktični prikaz poklicev, tokrat v videoizvedbi. Ob tem mladim ponujajo opravljanje obvezne prakse, omogočajo vodene oglede podjetja, pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in drugih nalog ter kadrovske štipendije za najbolj deficitarne poklice, ki jih potrebujejo v tovarni.

Zelena prihodnost temelji na aluminiju

V Talumu poudarjajo, da vizija trajnostnega razvoja in Evropskega zelenega dogovora sloni na aluminiju z njegovim neskončnim potencialom recikliranja. Rast potrebe po aluminiju je od štiri- do šestodstotna letno, kar pomeni, da bo treba povečevati tako proizvodnjo primarnega aluminija kot posvečati več pozornosti reciklaži. Kljub zavedanju o pomenu krožnega gospodarjenja in povečevanju obsega reciklaže aluminija rasti potreb po aluminiju samo s pretaljevanjem aluminija v prihodnje ne bo mogoče pokriti. Dejstvo je namreč, da je kar 75 odstotkov proizvedenega aluminija še vedno v uporabi.

Ker smo v Evropi trenutno odvisni od uvoza, strategija rasti pa predvideva nadaljnjo rast porabe aluminija predvsem v avtomobilskem in pakirnem sektorju, EU namenja posebno pozornost zaščiti tega področja. Izvaja namreč ukrepe, s katerimi ščiti pomemben in dragocen vir surovine in njeno proizvodnjo v EU ter s tem pomembno panogo v Evropi. Aluminijska industrija v Evropi namreč ustvarja okrog 40 milijard evrov prihodkov ter daje neposredno in posredno delo več kot milijon ljudem.

