V Sloveniji prijavlja najnižje mogoče dohodke, v tujini pa ima 7,6 milijona evrov

Finančni račun v tujini imata po podatkih finančne uprave (Furs) 14.202 slovenska zavezanca, večinoma fizične osebe. Med njimi so tudi davčni dolžniki in zavezanci, ki se doma uvrščajo v najnižji dohodninski razred. Eden od teh ima na računu v eni od tujih držav skoraj 7,6 milijona evrov.

Fizičnih oseb, ki imajo v tujini odprt finančni račun, je v Sloveniji 13.696, vse skupaj pa imajo na njih za 312,4 milijona evrov. Med temi zavezanci je skoraj dve petini takšnih, ki se uvrščajo v prvi dohodninski razred in torej njihovi prihodki ne presegajo 850 evrov bruto na mesec. Rekorder med tistimi, ki doma prijavljajo najnižje mogoče dohodke, ima na računu v tujini 7,588 milijona evrov.

Na Fursu so podatke o bančnih računih slovenskih državljanov izluščili iz informacij, ki so jih konec lanskega septembra prejeli iz držav, podpisnic sporazuma pod okriljem OECD. V prvi avtomatični izmenjavi tovrstnih informacij je sodelovalo približno 50 držav, sicer pa jih je sporazum podpisalo 98, zato se bo v prihodnje število sodelujočih držav še povečalo. Nekatere so si namreč izborile enoletno prehodno obdobje.

Kakšne podatke je prejela finančna uprava?

Finančna uprava je tako prejela podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki so rezidenti Slovenije in imajo finančne račune odprte v tujini. To pomeni, da je prejela podatke o vseh finančnih računih, vključno s podatkom o stanju ali vrednostjo računa na dan 31. december 2016, ki jih imajo rezidenti Slovenije odprte v tujini.

V primeru kateregakoli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni itd.) dogovor predvideva tudi posredovanje podatka o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom.