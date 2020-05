Tudi na Hrvaškem razmišljajo o zaprtju trgovin ob nedeljah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko si je slovenska vlada včeraj premislila in ne podpira več predloga Levice o zaprtju trgovin ob nedeljah, pa hrvaška vlada razmišlja o delni prepovedi obratovanja trgovin. Trgovci bi lahko sami izbirali 14 delovnih nedelj, ob praznikih pa bi bile trgovine zaprte.

Hrvaška vlada namreč pripravlja predlog sprememb zakona o trgovini, s katerimi bi delno prepovedali obratovanje trgovin ob nedeljah. Minister za gospodarstvo Darko Horvat iz stranke HDZ je napovedal, da bodo predlagali, da lahko trgovci med 52 nedeljami v letu izberejo 14 takih, ko bodo odprti. To bodo verjetno izkoristili predvsem poleti.

Na Hrvaškem so, podobno kot v Sloveniji, zaradi epidemije novega koronavirusa zaprli trgovine ob nedeljah, hrvaška vlada pa želi to ohraniti tudi v prihodnje. Ko bodo razveljavili odločitev o tem, da so trgovine ob nedeljah zaprte, bodo v javno razpravo poslali predlog sprememb zakona o trgovini. Zakon naj bi poslali v sabor po parlamentarnih volitvah 5. julija.

Napoved o zapiranju trgovin so na Hrvaškem označili za predvolilno potezo HDZ, ki želi okrepiti vezi stranke s Katoliško cerkvijo in pridobiti volivce desnice, saj tekmeci HDZ na desni strani političnega spektra zapiranje trgovin ob nedeljah zahtevajo že dalj časa.

Trgovci bi lahko sami izbirali delovne nedelje, ob praznikih bi bile zaprte

Vladajoča HDZ načrtuje, da bodo trgovci sami izbrali, katerih 14 nedelj v letu bodo delali, ob praznikih pa bodo trgovine obvezno zaprte. Ob nedeljah naj bi zaposlenim plačali tudi vsaj 50 odstotkov več kot ob delovnikih. Prav tako nameravajo omejiti delo ob sobotah do najkasneje 21. ure, v poletni turistični sezoni pa do 22. ure.

Minister je povedal, da so se o številu delovnih nedelj dogovorili s socialnimi partnerji, večina delovnih nedelj pa bo junija, julija in avgusta, ko je obisk večji zaradi turistov.