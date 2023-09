Službe z dobrimi možnostmi za prihodnost – katere?

Neprestano spreminjanje družbe in njenih potreb zahteva prilagodljivost in inovativnost. Tudi ko gre za izbiro ustreznega študija in pridobivanja znanja. Kje, kaj izbrati in kaj bo to pomenilo za dotično karierno pot – vse to so vprašanja, na katera iščejo odgovore vsi tisti, ki razmišljajo o nadaljevanju šolanja. V Sloveniji imamo na voljo široko paleto različnih izobraževalnih institucij, po pestri izbiri in celovitem pristopu pa med drugim izstopa tudi ERUDIO Visokošolsko središče . Predstavljamo vam nekaj zanimivih in potencialnih možnosti dodiplomskega in podiplomskega programa, s katerimi se vam lahko odprejo vrata do nekaterih izmed danes najbolj iskanih delovnih mest. Prijavite se do konca septembra in stopite na pot uspeha!

zasebno gimnazijo, srednjo šolo z izrednim izobraževanjem, mednarodno gimnazijo, višjo strokovno šolo z dvoletnimi študijskimi programi ter visoko šolo, ki ponuja dodiplomske in podiplomske programe. Njihova pomembna prednost? Na ERUDIO lahko tako predavanja kot izpite opravljate online, pri čemer imate možnost pogleda posnetkov predavanj. Izobraževalni programi na ERUDIO pokrivajo najrazličnejše smeri in stopnje izobrazbe.

Naložba, ki se povrne

Ne glede na vaše poklicne cilje in želje je ključno izbrati ustrezno izobraževalno pot, ki bo podpirala vaše karierno napredovanje. In ne glede na to, ali šele začenjate svojo izobraževalno pot ali razmišljate o vrnitvi v akademski krog, razmislite o neštetih prednostih, ki jih lahko formalna izobrazba prinese v vaše življenje.

Pot do pridobitve višješolske diplome je brez dvoma pomembna naložba časa, truda in sredstev. Vendar so nagrade, ki jih ponuja, vredne truda. Tu so izboljšane karierne možnosti, specializirano znanje, osebna rast, pridobivanje raznolikih znanj in orodij, ki jih potrebujete za uspeh v današnjem konkurenčnem svetu. Vsekakor pa velja omeniti tudi potencialen večji zaslužek. Naložba, ki jo vložite v svoje izobraževanje, se pogosto spremeni v višji potencial zaslužka v teku vaše kariere. Ta finančna prednost lahko pomembno vpliva na kakovost vašega življenja in prihodnjo finančno stabilnost.

Študijski programi na višji strokovni šoli ERUDIO so zasnovani tako, da negujejo široko paleto spretnosti, ki presegajo akademsko znanje. Te veščine vključujejo kritično razmišljanje, reševanje izzivov, komunikacijo, ekipno delo in upravljanje časa. Te sposobnosti niso bistvene le za uspeh v vaši karieri, ampak tudi za samozavestno krmarjenje skozi vse življenjske izzive. na višji strokovni šoli ERUDIO so zasnovani tako, da negujejo široko paleto spretnosti, ki presegajo akademsko znanje. Te veščine vključujejo kritično razmišljanje, reševanje izzivov, komunikacijo, ekipno delo in upravljanje časa. Te sposobnosti niso bistvene le za uspeh v vaši karieri, ampak tudi za samozavestno krmarjenje skozi vse življenjske izzive.

Uresničite svoje podjetniške sanje z magistrskim študijem Ste ambiciozen posameznik, ki si želi ustvariti inovativno podjetje ali nadgraditi obstoječega? Magistrski študij podjetništva na ERUDIO je zasnovan tako, da vam omogoča razvoj ustvarjalnih idej in njihovo uresničitev v praksi. Magistrski program Podjetništvo in mednarodno poslovanje ima dve smeri: Podjetništvo in mednarodno poslovanje ter Poslovanje in trajnostni turizem. Kaj posamezna programa ponujata in po čem se razlikujeta?

Podjetništvo in mednarodno poslovanje

Utrip današnjega vsakdana močno zaznamujeta globalizacija in hitra tehnološka rast, podjetništvo in mednarodno poslovanje pa sta postala ključni sestavini uspešnega gospodarskega razvoja. Sposobnost inovativnega razmišljanja, prilagajanja ter razumevanja globalnih trendov omogoča podjetjem, da ne le preživijo, temveč so tudi uspešna na konkurenčnem svetovnem trgu. Podjetništvo spodbuja inovativnost, ustvarjalnost ter nov način razmišljanja, mednarodno poslovanje pa omogoča podjetjem dostop do širšega trga in virov. Skupaj tvorita dinamično silo, ki oblikuje prihodnost poslovnega okolja.

Argumentov, da postanete magister s področja podjetništva in mednarodnega poslovanja oziroma poslovanja v turizmu, je veliko. Med študijem pridobite uporabna in napredna znanja s področja marketinga, trženja, financ, menedžmenta, prava in informacijskih tehnologij. In kje lahko iščete potencialne zaposlitve? Študenti smeri Podjetništvo se lahko razvijejo v vsestranske menedžerje s posebej izraženimi podjetniškimi spretnostmi.

Opremili se boste z ustreznimi teoretskimi znanji in praktičnimi veščinami za reševanje raznovrstnih poslovnih izzivov, oblikovanje poslovnih idej in načrtov, vodenje ekip in upravljanje z raznovrstnimi poslovnimi sistemi v lokalnih in mednarodnih okoljih.

Poslovanje in trajnostni turizem

Ne samo drugod po svetu, tudi v Sloveniji turizem postaja ena izmed najhitreje rastočih panog. Znotraj panoge postaja čedalje pomembnejši trajnostni turizem, saj se spopadamo z izzivi, ki zahtevajo premislek o načinu, kako razvijamo in izvajamo turistično dejavnost. Dejstvo je, da so za uspeh v turizmu pomembni novi pristopi, inovativne dejavnosti, trajnostni turizem, konkretna dejanja in zavest o pomenu odgovornega ravnanja s kulturno dediščino in naravo.

Tudi smer Poslovanje in trajnostni turizem se do določene mere prepleta s smerjo Podjetništvo in mednarodno poslovanje. Opremili se boste z ustreznimi teoretskimi znanji in praktičnimi veščinami za reševanje raznovrstnih poslovnih izzivov, oblikovanje poslovnih idej in načrtov, vodenje ekip in upravljanje z raznovrstnimi poslovnimi sistemi v lokalnih in mednarodnih okoljih.

Za razliko od prve omenjene smeri boste študenti smeri Poslovanje in trajnostni turizem podjetniška in poslovodna znanja pridobili v specifičnem kontekstu sodobnega poslovanja v turizmu, upoštevajoč trende, kot so trajnostni razvoj, upravljanje z dediščino, butični turizem, turizem doživetij in turizem v povezavi s sodobnimi kreativnimi industrijami.

S podporo najsodobnejših znanj strokovnjakov raznovrstnih področij in priznanih podjetnikov z večletnimi izkušnjami doma in po svetu boste lahko s pomočjo seminarskih in magistrskih nalog reševali svoje poslovne probleme ali oblikovali svojo lastno podjetniško idejo.

Nov dodiplomski študijski program – Gerokineziologija

Poleg poslovnega sveta in turizma izredno perspektivno smer v izobraževanju na ERUDIO predstavlja tudi nov študijski program – Gerokineziologija, znotraj katere lahko odkrijete nov svet gibanja in zdravja. Želite postati strokovnjak na področju gibanja za starejše, ki bo prispeval k boljšemu življenju in večji vitalnosti naših najizkušenejših generacij? Ker populacija starejših narašča, bo veliko povpraševanja po kvalificiranih gerokineziologih, ki lahko oblikujejo in izvajajo varne ter učinkovite programe vadbe za starejše odrasle.

Nov inovativni dodiplomski program Gerokineziologija je namenjen raziskovanju in izboljšanju kakovosti življenja starejših generacij. Gerokineziologija združuje znanje kineziologije, anatomije, terapevtskega gibanja in skrbi za starejše, s čimer ustvarja edinstven pristop k spodbujanju telesne dejavnosti in dobrega počutja med seniorji.

Diplomanti gerokineziologije lahko najdejo zaposlitev v različnih okoljih, vključno z bolnišnicami, rehabilitacijskimi klinikami, objekti za športno vadbo in raziskovalnimi laboratoriji. Prav tako lahko sodelujejo s športniki, bolniki in drugimi posamezniki, da bi jim pomagali izboljšati njihovo telesno zmogljivost, okrevati po poškodbi ali doseči druge zdravstvene in fizične cilje.

Zakaj izobraževanje na ERUDIO?

Za to obstaja mnogo razlogov. ERUDIO, ki letos praznuje 30 let obstoja, prek različnih programov in smeri ponuja praktične in uporabne vsebine ter tehnološko napredno infrastrukturo.

Poučevanje na ERUDIO je povezano s sodobnimi praksami in realnimi izzivi, s katerimi se bodo študentje srečevali v poklicnem življenju. Na ERUDIO posameznike pripravijo na poklice, ki so danes in bodo v prihodnosti med bolj zaposljivimi.

Vsekakor velja omeniti tudi prilagodljiv urnik študija, ki ga zlahka kombinirate z drugimi obveznostmi ali delom. Tako predavanja kot izpite opravljate online, pri čemer imate možnost pogleda posnetkov predavanj.

ERUDIO se lahko pohvali z izkušenimi in strokovnimi profesorji. Poleg teoretičnega znanja vam ponujajo tudi praktične vsebine, ki omogočajo lažji prehod v poklicno življenje. Pri tem vas seznanijo tudi s podjetji s področja vašega izobraževanja oz. študija in vam tako pomagajo pri vzpostavljanju poslovnih stikov ter zagotavljanju bodoče zaposlitve.

Ker je velik poudarek na individualnem pristopu, ima vsak možnost poglobljenega razumevanja snovi in osebne podpore pri učenju. Izobraževalni center ERUDIO je do športnikov prijazna šola, saj razume njihove obveznosti in jim omogoča usklajevanje študija s treningi.