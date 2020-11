Odkar je Kickstarter tudi uradno omogočil prijavljanje slovenskih podjetij, so podjetniki, umetniki in preostali znova bolj množično začeli prijavljati projekte na najbolj znani platformi za množično financiranje.

Izjemen uspeh je doživela pametna ptičja hišica Bird Buddy, ki v sebi združuje krmilnico in kamero za fotografiranje ptic. Za hišico je treba odšteti 129 evrov.

Do cilja v le 20 minutah

"Po pričakovanju se je rast zdaj seveda umirila, a za zdaj se ne bojimo, da se bo kmalu ustavila," potek kampanje komentira vodja Žiga Vrtačič. Foto: Bird Buddy Zastavljen cilj 50 tisoč evrov so dosegli po le 20 minutah od prijave, do zdaj pa so v manj kot tednu dni zbrali že 711 tisoč evrov*. Končni znesek bo še višji, saj ima trenutno eden najbolj vročih projektov na celotni platformi čas za zbiranje sredstev še 52 dni.

Že zdaj pa so postali slovenski rekorderji in so presegli sedem let star rekord Nika Klanška, ki je takrat s projektom pametnega kolesa FlyKly zbral 700 tisoč dolarjev, kar danes znaša okrog 588 tisoč evrov.

"Po pravici povedano nas odziv ni presenetil. Podpornike smo nabirali že od avgusta, vsak korak je bil skrbno premišljen, vsako sporočilo preverjeno in stestirano na manjšem vzorcu sledilcev. Ko smo projekt poslali v svet, ni bilo več veliko odprtih vprašanj," o izjemnem odzivu pravi vodja kampanje Žiga Vrtačič.

Idejo dobili pri galebu, ki je ukradel kamero

Idejo za ptičjo hišico s kamero je ekipa dobila po ogledu viralnega videoposnetka, ki je pred časom zaokrožil po spletu, ko je galeb ukradel kamero Gopro in z njo odletel.

"Ko smo videli posnetke, smo dojeli, kako težko je fotografirati ptiče in kako zabavni posnetki nastanejo, ko komu to uspe. Projekt se je idejno rodil lani proti koncu leta, zares posvetili pa smo se mu šele ob izbruhu pandemije," razlaga Vrtačič.

Do zdaj je projekt podprlo že več kot pet tisoč ljudi. Foto: Bird Buddy

Ekipo sestavlja pet oseb, seštevek vseh, ki so jim kakorkoli pomagali, pa skupaj znaša okrog 20. Pred tem so člani ekipe sodelovali tudi pri projektih, kot so Google Chromecast, Logitech ConferenceCam, My Talking Tom, Chipolo …

Ob ptičji hišici tudi aplikacija za prepoznavo ptic

Pametna krmilnica Bird Buddy je sestavljena iz prostora za ptičjo hrano, kamere, mikrofona, akselemetra ter povezav bluetooth in wifi, ob tem pa so razvili tudi mobilno aplikacijo, kjer lahko zbirate slike različnih ptic. Aplikacija je opremljena tudi z umetno inteligenco za prepoznavanje različnih vrst ptic. Kot pravi Vrtačič, je njihov koncept podoben legendarnemu Životinjskemu carstvu, kjer so otroci v čokoladah zbirali sličice živali.

"V resnici smo že dosegli znesek, s katerim lahko Bird Buddy izdelamo brez kompromisov. Seveda pa si želimo, da kampanja seže še višje. Predvsem zato, da bi se lahko dodatno okrepili z najboljšimi strokovnjaki," še razlaga Vrtačič, ki verjame, da lahko projekt preseže milijon evrov zbranih sredstev.

Na Kickstarterju bo njihov projekt "živ" še mesec in pol, nato pa si želijo tudi uspešne predstavitve na sejmu CES.