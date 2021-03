Skupina Intereuropa lani s 3,6 milijona evrov dobička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob tem se je neto finančni dolg na ravni skupine zmanjšal za deset milijonov evrov in je konec lanskega leta znašal 44,4 milijona evrov oziroma 3,6-kratnik EBITDA, kažejo nerevidirani podatki o poslovanju, ki jih je koprska družba danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, poroča STA.

Prihodki od prodaje so presegli načrte

Prihodki od prodaje so sicer presegli načrte za osem odstotkov, nad načrti je prodaja na vseh treh poslovnih področjih, v absolutnem znesku najbolj na poslovnem področju kopenskega prometa. Nad načrtovanimi prihodki so vse družbe skupine, razen odvisne družbe v Črni gori in dveh manjših odvisnih družb v Sloveniji, navaja STA.

Na poslovanje je vplivala tudi epidemija

Na poslovanje skupine je v lanskem letu pomembno vplival izbruh epidemije bolezni covid-19, tako da se kljub dodatnim ukrepom zaradi omejevalnih ukrepov držav, v katerih skupina posluje, ni bilo mogoče izogniti znižanju prodaje. V letu 2020 so se v skupini, v primerjavi z letom 2019, najbolj znižali prihodki od prodaje v obvladujoči družbi in odvisni družbi v Črni gori. Drugi največji družbi skupine, družbi na Hrvaškem, je uspelo ohraniti prihodke na ravni iz predhodnega leta, porasli pa so prihodki od prodaje v odvisnih družbah v Srbiji, Ukrajini in Makedoniji, še poroča STA.

Na preseganje načrtovanega dobička pred amortizacijo in davki za 21 odstotkov je poleg preseganja načrtovanih prihodkov od prodaje pomembno vplivalo preseganje načrtovanih drugih poslovnih prihodkov za 600 tisoč evrov. Na drugi strani pa so bili stroški dela višji od načrtovanih. Na zaostanek EBITDA za letom 2019 je najbolj vplivala manjša prodaja, dodatno pa še nižji drugi poslovni prihodki.

Dobiček iz poslovanja skupine je v letu 2020 znašal 5,8 milijona evrov, kar je 1,8 milijona evrov oziroma 23 odstotkov manj kot v letu prej. Na to so najbolj vplivali nižji prihodki od prodaje, prav tako pa skupina v nasprotju z letom 2019 ni imela nobenih večjih enkratnih prihodkov od poplačila spornih poslovnih terjatev. Pozitivno pa so na poslovni izid iz poslovanja vplivali nižji stroški amortizacije ter nižji drugi poslovni odhodki v letu 2020. Dobiček iz poslovanja je lani presegel načrtovanega za 3,1 milijona evrov oziroma 120 odstotkov, navaja STA.

Znižanje neto finančnega dolga je predvsem posledica povečanja stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, k čemur je pomembno pripomogla sklenitev dodatka k posojilni pogodbi s sindikatom bank, s katerim je obvladujoča družba za eno leto odložila plačilo glavnice in obresti.

Matična družba je v letu 2020 ustvarila 104 milijone evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov manj kot v letu 2019 in devet odstotkov nad načrtovanim. EBITDA družbe je znašal 8,1 milijona evrov, kar je 27 odstotkov nad načrtom in 12 odstotkov manj kot v letu 2019. Dobiček iz poslovanja je znašal 4,3 milijona evrov, kar je 14 odstotkov oziroma 700 tisoč evrov manj kot leto prej ter 2,4 milijona evrov oziroma 125 odstotkov nad načrtovanim. Družba je v letu 2020 poleg tega znižala zadolženost za 3,7 milijona evrov. Čisti dobiček družbe za leto 2020 je znašal 2,3 milijona evrov, kar je 100 odstotkov nad načrtovanim in 32 odstotkov manj v primerjavi z letom 2019, še izhaja iz poročila, poroča STA.